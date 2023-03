Approfitta subito del doppio sconto Amazon (30% + 10%) e fai tuo il caricabatterie USB-C da 67W per MacBook e non solo. All’interno della confezione trovi anche un cavo da USB-C a USB-C da 2 metri.

Quanto costa? Solo 26,99€, ma ricorda di applicare manualmente il coupon per ottenere uno sconto del 10% che andrà ad aggiungersi a quello già visibile in pagina del 30%.

Caricabatterie USB-C da 67W a meno di 27€: è il tuo MacBook che te lo chiede

Perdere o danneggiare l’alimentatore di un MacBook è davvero un duro colpo… per le proprie tasche. Sostituirlo con uno originale Apple equivale a dover spendere almeno 65 euro, un pelino troppo. Tuttavia, come spesso afferiamo qui su Melablog, esistono per fortuna anche delle ottime alternative. Come in questo caso

Quello di IFEART è esteticamente abbastanza simile a quello originale di Apple: è completamente bianco e con forme morbide. Il cavo USB-C è incluso, o meglio, ed è removibile, quindi lo puoi usare all’occorrenza anche con altri accessori.

Il caricabatterie è compatibile con un bel po’ di MacBook: i Pro dal 2016 a quello del 2022 con M2 (sono esclusi i due Pro del 2021 con porta MagSafe) e gli Air dal 2018 al 2020. Non stiamo qui a scrivere tutti i modelli con relative sigle, per ovvi motivi.

📢 Ti ricordo che per completare l’acquisto del caricabatterie USB-C da 67W a soli 26,99€ devi applicare manualmente il coupon. Questo, infatti, è valido per uno sconto de 10% che si aggiunge a quello del 30% già applicato da Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.