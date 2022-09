Per poter godere delle performance della ricarica rapida è necessario un caricabatterie con porta USB-C. Per tale motivo, a prescindere dal fatto che nella confezione di vendita degli iPhone non sia più incluso l’alimentatore (una scelta di Apple per tutelare l’ambiente), l’acquisto di questo accessorio è sempre consigliato.

Oggi puoi portarne a casa uno da 30W con Power Delivery approfittando di uno sconto del 50%. Per ottenerlo, e pagare quindi solo 9,95 euro, devi spuntare la voce Coupon, quella evidenziata in arancione.

Con questo caricabatterie con ricarica PD 3.0 puoi vivere l’esperienza di una velocità di ricarica eccezionale, 3 volte più veloce dei caricabatterie standard. E poi è il 33% più piccolo: le ridotte dimensioni di 4,90 x 4,90 x 3 cm lo rendono leggero e comodo da portare ovunque.

In totale offre un’uscita di 30W, ma è munito di due porte: una USB-C PD 3.0 da 18W e una USB-A da 12W. Insomma, questo alimentatore mette sul piatto una ricarica standard per la maggior parte dei telefoni e dei tablet dotati di connessione di tipo C, ed è compatibile con gli smartphone di ultima generazione, iPhone compresi (ci mancherebbe).

Per quanto riguarda la sicurezza, le protezioni multiple tengono il tuo dispositivo sicuro da sovraccarichi, surriscaldamento e corto circuiti.

⚠️ Ricorda che per ottenere lo sconto del 50% (e pagare quindi solo 9,95 euro) devi spuntare la voce Coupon. ⚠️