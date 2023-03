Se hai intenzione di acquistare un nuovo smartphone (magari iPhone 14 nell’inedita finitura gialla, ora al minimo storico), allora dovresti considerare di aggiungere al carrello Amazon anche un nuovo caricabatterie. Te ne segnalo uno ottimo sia per la qualità che per il prezzo.

È da 25W, è di INIU (brand totalmente affidabile) e con una porta USB-C con supporto alla ricarica rapida. Ti costa solo 8,79€ grazie allo sconto del 15% già applicato e ad un secondo sconto (del 20% però) che ottieni spuntando la casella del Coupon.

Caricabatterie USB-C 25W: prezzo da favola con il doppio sconto Amazon

Il caricabatterie USB-C oggi in super offerta è sì compatto (una sorta di cubo, ma dalle forme morbide), ma è in grado di sprigionare la potenza della ricarica rapida PD 3.0. Potrai ricaricare i tuoi dispositivo alla velocità della luce, senza attendere chissà quante ore per attendere quel “100%” di cui hai bisogno per le tue attività quotidiane.

Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione è il sistema di sicurezza SmartProtect, che evita il verificarsi di problematiche come cortocircuiti e sovraccarichi. Inoltre, grazie alla tecnologia Temp°Guard, la batteria del tuo smartphone (o di un altro device che stai ricaricando) è sempre al sicuro.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Il caricabatterie USB-C da 25W di Iniu rientra di diritto tra le migliori offerte del giorno attive ora su Amazon. Ricorda di applicare lo sconto del 20% spuntando manualmente la casella del Coupon. Così facendo concluderai l’affare a meno di 9€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.