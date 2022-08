Un caricabatterie con porta USB-C e in grado di sprigionare il “potere” della ricarica rapida è sempre un buon acquisto, a prescindere dal fatto che nella confezione di vendita degli iPhone non sia più incluso l’alimentatore (una scelta di Apple per tutelare l’ambiente).

Oggi ne puoi acquistare uno da 30W con Power Delivery approfittando di uno sconto del 50%. Per ottenerlo, e pagare quindi solo 9,49 euro, devi spuntare la voce Coupon, quella evidenziata in arancione.

Con questo caricabatterie con ricarica veloce PD 3.0 puoi vivere l’esperienza di una velocità di ricarica eccezionale, 3 volte più veloce dei caricabatterie standard. E poi è il 33% più piccolo: le ridotte dimensioni di 4,90 x 4,90 x 3 cm lo rendono leggero e comodo da portare ovunque.

In totale offre un’uscita di 30W, ma è munito di due porte: una USB-C PD 3.0 da 20W e una USB-A da 10W. Insomma, questo alimentatore offre una ricarica standard per la maggior parte dei telefoni e dei tablet dotati di connessione di tipo C, ed è compatibile con gli smartphone di ultima generazione, iPhone compresi (ovviamente).

Per quanto riguarda la sicurezza, le protezioni multiple tengono il tuo dispositivo sicuro da sovraccarichi, surriscaldamento e corto circuiti.

⚠️ Ricorda che per ottenere lo sconto del 50% (e pagare quindi solo 9,49 euro) devi spuntare la voce Coupon. ⚠️