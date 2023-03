È tornato in sconto il caricabatterie USB-C da 25W di Samsung, acquistabile su Amazon a poco più di 10 euro. E dato che quando il gigante sudcoreano e Amazon uniscono le forze ne esce sempre qualcosa di buono (anche per la community Apple), non deve esserci nemmeno un secondo di esitazione. Anche perché questo alimentatore lo puoi usare con iPhone, iPad, AirPods e così via. E oggi, ripeto, è praticamente regalato.

Per presentarti questo caricabatterie USB-C da 25W ti potrei semplicemente dire che sarebbe una follia non affidarsi alla qualità garantita dal brand Samsung. A poco più di 10 euro, ci si porta a casa un accessorio sicuro e compatibile con un numero sconfinato di dispositivi, anche a marchio Apple (come anticipato poco sopra).

È compatto e dal look minimal ma gradevole. A differenza di quello Apple, la superfice della scocca in plastica è ruvida, forse anche più piacevole al tatto. Visibile anche il logo della tecnologia Super Fast Charging, riferita proprio alla possibilità di ricaricare fino a 25W.

A proposito dei watt, il caricabatterie USB-C di Samsung supporta la ricarica adattiva. Ciò significa che si adatta ad ogni singolo dispositivo con cui viene utilizzato (anche perché non tutti sposano la ricarica ultra-veloce a 25W, purtroppo).

Detto ciò, non resta che aggiungere subito il prodotto al carrello. Un caricabatterie USB-C da 25W firmato Samsung a questo prezzo è praticamente un AFFARE.

