Apple Watch è un accessorio incredibile, un concentrato di tecnologia che – in base a tantissime testimonianze ormai – è anche in grado di salvare vite. Per ricaricare l’indossabile è necessario è un caricabatterie realizzato ad-hoc, con una forma ben precisa che deve combaciare perfettamente con la pancia del dispositivo. Ecco, proprio questa forma, la ritrovi anche in un caricabatterie minuscolo e portatile che puoi utilizzare praticamente ovunque. Ti basta una porta USB-A e il gioco è fatto.

Il costo di questo caricabatterie per Apple Watch (che sembra quasi una penna USB), è decisamente basso. Oggi ancora di più, grazie allo sconto Amazon del 25%: l’affare lo concludi a 11,99€.

Apple Watch sempre al 100% d’energia con questo caricabatterie portatile

Il caricabatterie portatile per Apple Watch è dotato della base magnetica per il corretto caricamento dell’indossabile made-in-Cupertino. Per una ricarica completa, si legge nelle info diffuse dall’azienda produttrice, sono necessarie circa 2-3 ore. Un tempo assolutamente accettabile.

Il suo punto di forza è ovviamente la portabilità. È compatto nelle dimensioni, ma soprattutto è privo di cavi e alimentatori di ogni sorta. Ti basta inserirlo in un caricabatterie o in una porta USB-A del tuo computer per dare inizio ai giochi.

Il rivestimento in silicone del partner perfetto del tuo Apple Watch lo rende resistente agli urti. Nemmeno il connettore USB-A è esposto alle insidie quando non è in uso, essendo dotato di un tappo.

A proposito di sicurezza. Il gadget integra un chip che evita il verificarsi di spiacevoli anomalie – come sovraccarichi, surriscaldamenti e sovratensioni – pericolosi per il dispositivo in carica e anche per l’utente.

Detto ciò, non ti resta che aggiungere il caricabatterie portatile per Apple Watch al carrello. Ad applicare lo sconto del 25% ci pensa Amazon, e la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.