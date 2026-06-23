Caricabatterie pericolosi: l'allarme UE che coinvolge i grandi marchi

Quando si parla di prodotti elettrici pericolosi si pensa spesso a dispositivi senza marca acquistati su marketplace sconosciuti.

La realtà raccontata dalle ultime segnalazioni europee è però più complessa. Nella banca dati Safety Gate, il sistema di allerta rapida dell’Unione Europea per i prodotti non alimentari, compaiono infatti anche articoli associati a nomi molto noti tra i consumatori, inclusi accessori per smartphone, piccoli elettrodomestici e batterie.

Il dato emerge da un’analisi delle segnalazioni pubblicate negli ultimi anni e rappresenta un promemoria importante: nessun acquisto dovrebbe essere considerato sicuro soltanto per la presenza di un marchio conosciuto sulla confezione.

Safety Gate, conosciuto in passato come RAPEX, è il sistema che permette alle autorità nazionali dei Paesi europei di condividere rapidamente informazioni sui prodotti che possono rappresentare un rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori. Quando viene individuato un articolo problematico, la segnalazione viene diffusa agli altri Stati membri, che possono avviare controlli, ritiri dal mercato o richiami dei prodotti già venduti.

Nel 2025 il sistema ha registrato 4.671 segnalazioni validate, il numero più alto dalla sua introduzione nel 2003. Parallelamente sono state avviate quasi 5.800 azioni di controllo e rimozione dei prodotti considerati non conformi.

Anche i marchi famosi possono finire sotto osservazione

Tra le categorie monitorate figurano caricabatterie, power bank, batterie domestiche, asciugatrici e piccoli apparecchi elettrici. Alcuni degli articoli segnalati riportano marchi molto conosciuti dal pubblico, ma è necessario fare una distinzione importante.

In diversi casi non si tratta di prodotti originali, bensì di articoli contraffatti che imitano brand famosi. Nelle segnalazioni europee compaiono infatti esempi di caricabatterie riconducibili a marchi come Apple o Huawei e persino asciugacapelli che riproducono l’aspetto dei modelli Dyson. Alcune notifiche sono state successivamente aggiornate proprio perché le autorità hanno scoperto che il prodotto analizzato era in realtà una copia non autorizzata.

Questo dettaglio cambia completamente la prospettiva. Il rischio non riguarda necessariamente il produttore originale, ma la diffusione di imitazioni che possono sembrare autentiche agli occhi dei consumatori.

Le criticità segnalate riguardano soprattutto problemi elettrici, surriscaldamento, isolamento insufficiente e possibili rischi di incendio o scossa elettrica. Nei dispositivi alimentati a batteria possono inoltre emergere difetti legati alle celle interne o ai sistemi di protezione, aspetti particolarmente delicati quando si parla di batterie agli ioni di litio.

Per questo motivo gli esperti consigliano sempre di acquistare accessori elettrici da rivenditori affidabili, diffidando di offerte troppo aggressive e verificando la presenza di certificazioni e informazioni complete sul produttore.

Come controllare se un prodotto è stato segnalato

Chiunque può consultare gratuitamente il portale Safety Gate e verificare se un determinato prodotto è stato oggetto di una segnalazione. Il database viene aggiornato costantemente e contiene fotografie, descrizioni dei rischi individuati e provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

In un mercato dove ogni giorno vengono acquistati milioni di accessori elettronici, la presenza di marchi famosi nelle liste di controllo europee ricorda una regola semplice: la sicurezza non dipende dal nome stampato sul prodotto, ma dalla sua reale conformità agli standard richiesti. E proprio per questo motivo le verifiche delle autorità continuano a diventare sempre più capillari.