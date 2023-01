Se sei in possesso di un bel po’ di dispositivi – che siano smartphone, tablet, console portatili e altri – dovresti puntare anche sull’ordine e l’efficienza. Metti via tutti quei caricabatterie e considera l’idea di un caricabatterie multiplo, magari a torre, e possibilmente in sconto.

Quello che ho appena descritto è un accessorio che esiste (ci mancherebbe…) ed è in super offerta su Amazon. Include 5 porte USB-A e 1 porta USB-A e ti costa solo 15 euro e pochi spiccioli. Oltre allo sconto del 20% che vedi già applicato, puoi risparmiare un ulteriore 35% utilizzando il codice WCH9WKBB. Inseriscilo nell’apposito box che vedi nella pagina del checkout.

Caricabatterie multiplo: 6 porte ad un prezzo stracciato

Con questo gadget, puoi collegaer fino a 6 dispositivi contemporaneamente (include 5 porte USB-A e 1 porta USB-C). Un singolo connettore USB-A può caricare fino a 2,4 A, un singolo connettore USB-C raggiunge invece 3 A.

Il caricabatterie ha un design “a vela”, assolutamente definibile come “salvaspazio”. Collegalo alla corrente con il cavo in dotazione e posizionalo dove vuoi, sulla scrivania o – perché no – sul comodino, di fianco al letto. E puoi andare sul sicuro, perché il gadget include un chip di sicurezza che previene cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamenti e altri problemi simili.

Per quanto riguarda la distribuzione della corrente, poi, avviene in modo automatico e regolato, così da non danneggiare i dispositivi in ricarica. Il caricabatteria sfrutta infatti la tecnologia Intelligent Balance, necessaria per garantire il massimo della sicurezza.

📢 Per completare l’acquisto a soli 15 euro c’è un passaggio fondamentale, ovvero l’inserimento del codice WCH9WKBB al momento del check-out. È necessario per ottenere uno sconto del 35%, che andrà ad aggiungersi a quello già applicato da Amazon del 20%.

