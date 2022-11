Hai presente l’alimentatore MagSafe di Apple per i suoi iPhone (dal 12 al 14, per il momento)? Ecco, questo caricabatterie è praticamente identico, solo che ti costa solo 13,59 euro. Si tratta di un prezzo promozionale, di cui si può approfittare solo per poche ore visto che parliamo di un’offerta lampo. La richiesta – come potrai notare anche tu dalla pagina dell’articolo – è abbastanza elevata, quindi ti consiglio di sbrigarti per non restare deluso/a.

Questo caricabatterie wireless è compatibile con praticamente tutti gli smartphone con supporto allo standard Qi. L’allineamento e l’aggancio magnetico sono invece una esclusiva di iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14, ovvero gli smartphone di Apple muniti della bobina MagSafe sul retro.

Il charger magnetico sprigiona 15W, ed è quindi in grado di ricaricare più rapidamente il tuo smartphone. L’importante è però utilizzare un alimentatore da parete (non incluso) da almeno 15W, appunto. Se ne stai cercando uno, ti consiglio quello di Safuel attualmente in super promo su Amazon.

Altra nota importante è che il caricabatterie MagSafe di TXQULA è certificato MFi. Ciò significa che lo puoi utilizzare con gli iPhone di Apple senza temere problemi legati alla compatibilità. E ti assicuro che questa non è una ovvietà…

📢 Ricorda che puoi acquistare questo gadget MagSafe al prezzo scontato di 13,59 euro solo per poche ore nella giornata di oggi. Si tratta infatti di un’offerta lampo, ovvero destinata a terminare a breve (al momento della stesura di questo articolo mancano poco più di 4 ore).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.