Caricabatterie MagSafe 2 per MacBook Air: 27€ con spedizioni

Se hai bisogno di un nuovo caricabatterie MagSafe 2 per il tuo MacBook Air, ecco l’occasione che cercavi: questo modello compatibile costa solo 27€ incluse spedizioni.

Il problema dei caricabatterie è che si rovinano sempre all’altezza del connettore MagSafe 2. Col risultato che, dopo pochi anni di utilizzo, ci si ritrova a dover sostituire un adattatore perfettamente funzionante solo per una componente minima che si è usurata.

All’inizio fa un po’ cilecca: dopo averlo connesso al Mac, a volte carica e volte non carica; ma a lungo andare diventa sempre più frustrante, fino al momento in cui non funziona più. E allora bisogna andare online e tirar fuori la bellezza di 85€ per il caricatore che tanto farà la stessa fine. Ecco perché siamo assolutamente convinti che non valga la pena di acquistare l’originale Apple: se vi serve un ulteriore caricatore, o un caricatore in più, andate di compatibili perché tanto per la nostra esperienza hanno la stessa durata.

E anche se durassero meno, sai che c’è? Costano un terzo dell’omologo Apple. Ecco perché consigliamo questo prodotto che tra l’altro ha ottime recensioni. Questo caricatore è perfettamente compatibile con la serie Macbook Air da 13 pollici e 11 pollici dal 2012 al 2015 coi seguenti numeri di modello:

A1237

A1244

A1304

A1369

A1370

A1374

Acquista Caricabatterie MagSafe 2 per MacBook Air a 27€ con spedizioni.