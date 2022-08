Oggi un iPhone viene utilizzato per diverse attività e operazioni, come scattare foto, registrare video, effettuare videocall, guardare contenuti in streaming, ascoltare musica, e anche come navigatore. Ah sì giusto, anche telefonare. Battute a parte, a risentire della natura versatile dello smartphone è la sua batteria, ed è proprio per questo motivo che l’acquisto di un caricabatterie wireless è assolutamente consigliato, visto che lo puoi usare praticamente ovunque.

Quello che ti segnalo oggi ha una capacità di 10.000mAh ed è magnetico. Ciò significa che lo puoi letteralmente agganciare ad iPhone 12 e iPhone 13, ovvero gli unici smartphone di Apple ad integrare la tecnologia MagSafe. Il prezzo di listino di questo power bank è 43,99 euro, ma grazie alla combo sconto + coupon lo paghi solo 34,39 euro.

Il caricabatterie wireless di Yilsonger (tra i più gettonati su Amazon, come conferma il punteggio di quattro stelle e mezzo su cinque) è l’ideale per iPhone 12 e iPhone 13. Si aggancia magneticamente al retro dello smartphone e sprigiona la potenza della ricarica rapida. E puoi utilizzarlo anche con le custodie MagSafe.

È un gadget compatto e leggero, puoi riporlo in borsa ma anche in tasca. Non ti darà alcun fastidio. E poi è sicurissimo: include infatti un sistema di sicurezza che impedisce il presentarsi di problematiche come sovraccarichi, cortocircuiti e alte temperature.

È poi munito di una porta USB-A (output 22.5W), di una porta USB-C (input, output 2-in-1 da 20W) e di un utilissimo display LED che ti segnala la carica rimanente. Per accenderlo, basta semplicemente premere una volta il pulsante di accensione posizionato sul lato. E se te lo stai chiedendo, la risposta è sì, puoi ricaricare fino a tre diversi dispositivi in contemporanea.

Ricorda che per ottenere il massimo sconto su questo fantastico caricabatterie wireless devi spuntare la voce Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.