Nella lunga lista delle specifiche tecniche di iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 c’è anche il MagSafe, ovvero una soluzione studiata da Apple per consentire l’utilizzo di determinati accessori da agganciare magneticamente al retro dei device. Caricabatterie, in particolare. Ovviamente, le aziende di terze parti non sono state lì a guardare senza far nulla, e hanno realizzato i loro gadget “magnetici”.

È il caso di questo caricabatterie da posizionare in auto (che volendo, funge anche da semplice supporto), che oggi puoi acquistare su Amazon con un pazzesco sconto del 50%. Per ottenere l’accessorio a soli 12,90 euro, devi spuntare la voce Coupon, evidenziata in arancione.

Il gadget si presenta davvero bene. Esteticamente è molto curato, con un look ricercato e rifinito: la parte anteriore è in gomma (anche se a guardarla sembra tessuto), la parte sul retro invece è in alluminio.

Il caricabatterie magnetico (fino a 18W) lo si può installare sia con l’adesivo, sia utilizzando le alette dei bocchettoni dell’aria. Insomma, hai libera scelta.

La presa è ottima, anche quando si utilizza una cover (con supporto al MagSafe, s’intende). È un gadget che non teme nulla e che tiene ben saldo il tuo iPhone, scongiurando il rischio di rovinose cadute.

Ricorda che per ottenere lo sconto del 50% devi spuntare la voce Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.