Con il caldo e con il freddo, c’è sempre la voglia di andare in vacanza. A tal proposito, in valigia non dovrebbe assolutamente mancare questo caricabatterie da viaggio di Lencent: include tutti i principali standard di presa elettrica del mondo e 4 porte USB-A per ricaricare contemporaneamente tutti i tuoi dispositivi. Oggi, grazie allo sconto Amazon del 20%, ti costa costa solo 15 euro e pochi spiccioli. Ti tornerà estremamente utile per ricaricare iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch e tutto il resto, dovunque ti trovi.

Mai più senza un caricabatterie da viaggio

Il problema di chi viaggia in posti lontani è di trovare una presa che sia compatibile con il proprio caricabatterie. Molti hotel internazionali includono anche prese europee per i propri clienti, ma non si è sempre così fortunati.

Potresti risolvere acquistando un convertitore di presa, ma è una soluzione un po’ ingombrante perché impone di portarsi (e rischiare di dimenticare) un aggeggio in più. Molto meglio aggirare l’ostacolo con un caricabatterie che include già tutto. Proprio come quello a marchio Lencent.

Questo caricabatterie è la soluzione a tutti i tuoi problemi di viaggio, soprattutto se vai in UK, USA, Asia e Australia, e per 4 motivi.

Supporta input da 100-240V Include una tecnologia che riconosce i dispositivi collegati e adatta la corrente in uscita per massimizzare la velocità di ricarica Ha dei moduli intercambiabili che ti permettono di collegarlo a qualunque presa in oltre 150 Paesi del mondo. Dispone di4 uscite USB per connettere e ricaricare contemporaneamente fino a 4 dispositivi e accessori.

Insomma, è la soluzione al problema della ricarica, a prescindere da dove andrai, a poco più di 15 euro incluse spedizioni. E visto che il grosso è fatto, a questo problema non ti resta che prenotare il volo.

