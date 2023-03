Riduci tempi, ottimizza i minuti che hai a disposizione nel durante e ricarica il tuo iPhone (o un altro smartphone/tablet) mentre sei al volante. Il caricabatterie da auto che ti segnalo oggi è firmato UGREEN, un brand affermatissimo e che è sinonimo di qualità.

Il suo gadget è da 40W, dispone di due porte USB-C con tecnologia PD 3.0/2.0 ed è oggi disponibile su Amazon a soli 22,79€ grazie al doppio sconto Amazon: spunta manualmente la casella del coupon per risparmiare il 20% e ottieni un ulteriore 5% di sconto al momento del check-out.

Caricabatterie da auto 40W con doppia USB-C

Due porte USB-C PD 3.0 : quando sono collegati 2 dispositivi, il caricabatterie da auto di Ugreen li caricherà contemporaneamente con un’uscita massima di 40W. Può caricare due dispositivi contemporaneamente sfruttando la tecnologia PD 3.0 con tutti i dispositivi compatibili.

accessorio universale, nel senso che lo puoi utilizzare con una marea di dispositivi, da Il gadget di Ugreen può essere considerato un, nel senso che lo puoi utilizzare con una marea di dispositivi, da iPhone agli smartphone Android, fino alle console portatili di gioco.

Ricarica intelligente e sicura: il chip di autoidentificazione smart è progettato per rilevare e regolare automaticamente la corrente ottimale , per massimizzare la velocità di ricarica. Il sistema di protezione integrato nasce per prevenire cortocircuiti, sovratensioni, sovracorrenti e sovratemperature .

Design: la scocca in alluminio accelera la dissipazione del calore ed è resistente al calore. Il caricabatterie da auto è munito anche di un indicatore LED blu, così da facilitare l’utilizzo dell’accessorio anche in condizioni di scarsa luminosità.

All’interno della confezione trovi anche un cavo da USB-C a USB-C da 1 metro (che potrai utilizzare in futuro anche con iPhone 15).

📢 Per completare l’acquisto a soli 22,79€ devi applicare manualmente il coupon valido per uno sconto del 20%. Per il secondo sconto, ovvero quello del 5%, invece non devi fare nulla. Se ne occupa Amazon, al momento del check-out.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.