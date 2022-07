Avendo deciso di non inserire più nelle confezioni di vendita dei suoi iPhone un caricabatterie, Apple obbliga la maggior parte dei suoi clienti ad acquistarne uno separatamente. La scelta più sensata è senza dubbio quella di puntare su un accessorio in grado di supportare la ricarica rapida, ma spesso il prezzo sul cartellino può rappresentare un ostacolo. E allora cosa si fa? Beh, si aspetta il Prime Day per portarsi a casa un prodotto in offerta, come nel caso di questo a marchio Belkin.

In redazione abbiamo passato in rassegna le offerte più allettanti e abbiamo deciso di puntare su questo caricabatterie da parete Belkin da 20W con porta USB-C. Oggi lo puoi acquistare ad una cifra ridicola (considerando tipo di prodotto e soprattutto il brand): solo 15,99 euro (da 24,99 euro).

Belkin è uno di quei marchi che si sposa alla perfezione con i device di Apple, e non caso l’azienda di Cupertino vende questi accessori anche nei suoi store sparsi per il mondo.

Il design del caricabatterie è minimalista, che risulta piatto sulla parete e che è quindi facilmente posizionabile dietro l’arredamento. Il suo punto forte è però la ricarica rapida a 20W, compatibile con gli iPhone e gli iPad di ultima generazione.

Questo compatto caricabatteria da parete da 20 W con USB-Power Delivery offre una ricarica rapida per i dispositivi abilitati per l’USB-PD. Supporta la ricarica rapida per iPhone per ricaricare l’iPhone 8 dallo 0% al 50% in 30 minuti con il cavo in dotazione e altri smartphone o tablet a velocità ottimali. Progettato appositamente per un facile trasporto, questo caricabatteria tascabile si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, quando sei a casa o in viaggio.

