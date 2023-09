CARICABATTERIE da auto: MINIMO STORICO per un gadget pazzesco

Un’offerta imperdibile ti aspetta su Amazon!Il Caricabatterie da Auto 36W di OVERMUST è ora disponibile a soli 6,99€, con uno sconto del 30%. Una vera occasione da non perdere per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una ricarica veloce e sicura per i propri dispositivi.

Questo caricabatterie si distingue per le sue fantastiche specifiche tecniche. Primo tra tutti, la sua ampia compatibilità con dispositivi come iPhone 14, 13, 12 Pro Max, Samsung, Huawei, iPad, MacBook e AirPods. La ricarica rapida è garantita dalla tecnologia Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0, che ti permette di ricaricare i tuoi dispositivi in tempo record. E se viaggi con più di un dispositivo, nessun problema! Grazie alla doppia porta USB, puoi ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente.

Specifiche tecniche del Caricabatterie da Auto 36W di OVERMUST:

Ampia Compatibilità: iPhone 14, 13, 12 Pro Max, Samsung, Huawei, iPad, MacBook, AirPods Ecc.

iPhone 14, 13, 12 Pro Max, Samsung, Huawei, iPad, MacBook, AirPods Ecc. Ricarica Rapida: Grazie alla tecnologia Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0 potrai ricaricare i tuoi dispositivi più velocemente che mai.

Grazie alla tecnologia e potrai ricaricare i tuoi dispositivi più velocemente che mai. Ricarica Simultanea: Doppia Porta USB, ideale per ricaricare fino a 2 dispositivi allo stesso momento.

Doppia Porta USB, ideale per ricaricare fino a 2 dispositivi allo stesso momento. Ultra Compatto: grazie alle sue dimensioni ridotte (‎4.55 x 2.55 x 2.07 cm), il Caricatore da Auto Overmust occupa pochissimo spazio e aderisce perfettamente all’Accendisigari.

grazie alle sue dimensioni ridotte (‎4.55 x 2.55 x 2.07 cm), il Caricatore da Auto Overmust occupa pochissimo spazio e aderisce perfettamente all’Accendisigari. Sicurezza al Primo Posto: il Caricatore offre Protezione da sovratensione, sovraccarico e sottotensione oltre che controllo della temperatura interna in modo tale da garantire una sicurezza completa.

Non solo, il design ultra compatto del caricabatterie (‎4.55 x 2.55 x 2.07 cm) lo rende perfetto per qualsiasi auto, occupando pochissimo spazio e aderendo perfettamente all’accendisigari. E per garantire una ricarica sicura, il caricabatterie offre protezioni da sovratensione, sovraccarico, sottotensione e controllo della temperatura interna.

Approfitta dello sconto del 30% e acquista ora il Caricabatterie da Auto 36W di OVERMUST su Amazon! Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.