Sei in auto e devi ricaricare il tuo iPhone, cosa puoi fare? Potresti optare per un power bank, oppure per un caricabatterie pensato appositamente per i veicoli a quattro ruote. A tal proposito, oggi te ne segnalo uno da ben 125W e dotato di due porte USB-A da 30W e una porta USB-C da 65W. Lo piazzi nell’accendisigari e il gioco è fatto.

Grazie al coupon Amazon del 30% (da applicare manualmente!) lo paghi solo 23€ anziché 33€.

Caricabatterie da auto: un must have!

Il caricabatterie da auto 125W di Enablink ti permette di caricare iPhone, iPad o un altro dispositivo tech attraverso le due porte USB-A e la porta USB-C. Anche in contemporanea, si chiaro. Ed c’è anche il supporto alla ricarica rapida PD 65W. Niente male.

Elegante e compatto, questo caricabatterie da auto ha un display frontale che mostra l’erogazione dell’energia in ogni momenti, così da capire a colpo d’occhio la velocità di caricamento del dispositivo. Il caricatore, inoltre, ha misure molto contenute e vanta un design ultra high-tech che sta bene in qualunque modello di auto.

All’interno della confezione trovi (oltre al dispositivo), il manuale d’uso e la scheda della garanzia e, ovviamente, l’imballaggio.

📢 Ricorda di applicare manualmente il coupon del 30% spuntando la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello, così da pagare solo 23€.

