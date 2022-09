A vederlo da lontano, sembra un Mac Mini di qualche anno fa (qui invece trovi l’ultimo modello in offerta), prima del passaggio allo chassis completamente in alluminio. Questo caricabatterie USB QC da 50W con schermo LCD ha un look un po’ industriale ma è allo stesso tempo molto accattivante, ed è ora in offerta su Amazon a 25,99 euro grazie allo sconto del 21%.

Questo caricabatterie credo sia unico nel suo genere, ma ha il suo perché. Partiamo con il dire che è incredibilmente utile: è munito di quattro porte USB-A da 5V e 2.4A (max) e di una Qualcomm Quick Charge 3.0, che è quattro volte più veloce di quelle “tradizionali” e due volte più veloce delle QC 2.0. Il tuo iPhone 14 si ricaricherà alla velocità della luce.

L’altro vantaggio è sicuramente rappresentato dal display a LED, che ti fornisce in tempo reale tutte le informazioni di cui hai bisogno, ovvero voltaggio, amperaggio e percentuale di carica (indicata con le tradizionali “tacche” della batteria).

A conclusione di questa breve ma – spero – soddisfacente presentazione, ti voglio ricordare che questo caricabatterie 5-in-1 integra un sistema di sicurezza che evita problematiche come surriscaldamenti, sovraccarichi, sovratensioni, cortocircuiti e così via.

All’interno della confezione, trovi anche il cavo di alimentazione.