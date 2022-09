In tanti sperano che Apple prima o poi torni sui suoi passi e inserisca nuovamente il caricabatterie nelle confezioni di vendita dei suoi iPhone. La verità è che, purtroppo (o per fortuna, dipende dai punti di vista), questo non succederà e quindi bisogna muoversi di conseguenza. Come? Acquistando un caricabatterie con almeno una porta USB-C e che sia in grado di sprigionare la potenza della ricarica rapida.

Se ne stai cercando uno, ti segnalo quello di Aione da 30W che vanta una porta USB-C e due USB-A. Lo trovi in sconto su Amazon a 21,99 euro.

Il caricabatterie ha un design moderno, con curve morbide. Pur essendo munito di tre porte, è sottile e leggero, quindi lo puoi portare ovunque senza avvertirne il peso in tasca, nello zaino o nella borsa.

Come detto, include una porta USB-C da con Power Delivery da 18W e due porte USB-A da 12W ciascuna. Ovviamente puoi ricaricare in contemporanea anche tre diversi dispositivi (ad esempio un iPhone, un iPad e gli AirPods), senza preoccuparti della distribuzione dell’energia o della sicurezza.

Sì, perché il caricabatterie di Aione integra al suo interno un chip smart che previene problematiche come sovraccarico, sovratensione, cortocircuiti, surriscaldamenti e così via. L’accessorio è al sicuro, così come sono al sicuro i dispositivi in ricarica.