Dal momento che Apple, da diversi anni a questa parte, ha deciso di non inserire più nelle confezioni di vendita dei suoi iPhone un caricabatterie, obbliga la maggior parte dei suoi utenti ad acquistarne uno separatamente. La spesa è obbligata e il miglior consiglio da dare è quello di investire su un charger con supporto alla ricarica rapida. Nel 2022, una scelta diversa sarebbe davvero una follia. Quindi che si fa? Si attendono offerte come questa, che porta l’ottimo caricabatterie USB-C da 30W di Belkin a 30 euro. Ci puoi caricare anche tablet e notebook, giusto per essere più chiari.

Belkin è uno di quei marchi che si sposa alla perfezione con i device di Apple, e non a caso l’azienda di Cupertino vende questi accessori anche nei suoi negozi sparsi per il mondo e sul suo store digitale. Se non è questa una certificazione di garanzia e qualità…

Tornando al caricabatterie, i suo design è minimale, in linea con lo stile Apple. È compatto e leggermente bombato. Look a parte (fattore da non sottovalutare, attenzione) il suo punto forte è però la ricarica rapida a 30W, compatibile (anche) con gli iPhone e gli iPad di ultima generazione. La tecnologia alla base dell’accessorio è la GaN che – spiega Belkin – “offre un’alternativa con più alte prestazioni rispetto al tradizionale silicio usato nei dispositivi di ricarica“. Questa soluzione favorisce anche la sicurezza, poiché i “transistor producono meno calore“.

Abbiamo aggiunto la tecnologia GaN alla nostra gamma di prodotti per garantire una ricarica rapida al tuo dispositivo, in un formato compatto e conveniente. Il nitruro di gallio (GaN) offre un’alternativa con più alte prestazioni rispetto al tradizionale silicio usato nei dispositivi di ricarica. I transistor GaN producono meno calore, consentendo ai componenti di poter essere più vicini tra loro. Ciò permette di creare un caricabatteria molto più piccolo, ma con la potenza di uno più grande.

