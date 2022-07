Caricabatterie 30W Doppia USB, solo 19€

Non partire per le vacanze senza un buon caricabatterie come quello proposto oggi da Amazon a soli 19,99€ incluse spedizioni rapide Prime. Ecco perché secondo noi va comprato assolutamente.

Non tutti i caricabatterie sono uguali, e non parliamo solo del profilo di sicurezza. Intendiamo anche e soprattutto le specifiche di ricarica e la velocità. Quando si è in vacanza, infatti, spesso si ha tempi ristretti e un buon caricatore può fare la differenza tra attendere in camera che il telefono sia pronto, o ritrovarsi con l’80% di carica sul telefono nel tempo di una doccia.

Insomma, vale la pena di mettere in valigia un buon prodotto. Come questo caricabatterie 30W con doppia USB in grado di ricaricare contemporaneamente dispositivi USB-C (fino a 18W) e USB-A (fino a 12W).

In questo modo puoi ricaricare iPhone e iPad assieme al massimo delle velocità, grazie a iSmart (che sceglie il wattaggio più indicato per ogni dispositivo) e PD 3.0. Inoltre, è super compatto e stiloso (4,90 x 4,90 x 3 cm) ed include piedini pieghevoli che evitano danni.

Protetto da sovraccarichi, surriscaldamento e corto-circuiti, include una garanzia di 18 mesi con sostituzione immediata del prodotto.