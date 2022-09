Chi ha messo insieme un ecosistema Apple (completo o parziale), dovrebbe puntare anche all’acquisto di accessori che rendano l’esperienza di ricarica più comoda e, perché no, organizzata. Questo caricabatterie wireless 3-in-1, che funge anche da supporto, è in offerta su Amazon a 47,99 euro grazie al coupon di 8 euro.

Per ottenere lo sconto, ricorda di applicare il coupon (evidenziato in arancione) prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo elegante caricabatterie 3-in-1, in linea con le forme dei più recenti prodotti a marchio Apple, ti consente di ricaricare in contemporanea i tuoi iPhone (anche gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro), Apple Watch e AirPods. Tutto, ripeto, in modalità wireless (sulla base in realtà puoi poggiare anche altri smartphone, a patto che supportino lo standard Qi).

È un caricabatterie da 15W, è uno stand, ma è anche un utile gadget da tenere sulla scrivania dato che integra un orologio con funzione di sveglia e una lampada a LED con 3 livelli di luminosità e che puoi puoi regolare a tuo piacimento. In base all’ora del giorno o alla luce naturale che entra nella stampa, ad esempio.

Il cavo di alimentazione con tecnologia Quick Charge 3.0 è già incluso nella confezione, quindi non devi fare altro che spacchettare il tutto e piazzare la postazione di ricarica sulla tua scrivania o sul comodino.