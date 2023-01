Risale a qualche anno fa la svolta “green” di Apple, ovvero la decisione di rimuovere dalla confezione di vendita degli iPhone il caricabatterie. Una scelta condivisibile, volta a ridurre il numero di rifiuti tech che inquinano il pianeta, ma che per molti utenti si traduce in un acquisto obbligato dell’accessorio. Ma quale acquistare? A quale brand affidarsi? Un nome da prendere in considerazione è certamente Cellularline.

Il suo caricabatterie da 20W con porta USB-C è attualmente scontato del 50% su Amazon, un’affare di cui approfittare S-U-B-I-T-O.

L’accessorio ha dimensioni contenute, è leggero, e soprattutto è provvisto di una porta USB-C. Lo si può dunque utilizzare con i cavi dati in dotazione con l’acquisto dei più recenti dispositivi Apple. All’interno della confezione di un iPhone 14, ad esempio, il cavo non è più di tipo USB-A (come tanti anni fa), ma è da USB-C a Lightning. In quella degli ultimi iPad è incluso invece il cavo da USB-C a USB-C.

Cosa significa questo? Che il caricabatterie di Cellularline è compatibile con tutti i modelli di Apple Watch, iPhone e iPad, e con i più recenti Macbook, come il MacBook Pro M2 Pro/Max (che puoi acquistare qui).

Infine, concludo con due caratteristiche fondamentali ma che spesso non vengono prese in considerazione dagli utenti in fase d’acquisto, optando magari per un device meno sicuro. Il caricabatterie di Cellularline è ottimizzato per salvaguardare la batteria e integra un circuito di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.