Carica del telefono che salta? C'è un passaggio da fare

Una delle cause più comuni resta molto più semplice: polvere e pelucchi finiti dentro la presa dopo mesi passati in tasche, borse e zaini. Prima di pensare alla batteria da cambiare o a una riparazione, vale la pena fare un controllo. Con calma, però: la presa di ricarica è delicata, ha contatti elettrici minuscoli e basta poco per peggiorare le cose.

Il primo segnale è quasi sempre quello: il cavo USB-C entra, ma non resta fermo. Basta muovere appena il telefono, appoggiarlo sul tavolo o inclinarlo perché la ricarica intermittente si interrompa. A volte carica solo “di lato”, tenendo il connettore in una certa posizione. Il classico falso contatto che molti attribuiscono subito al cavo rovinato.

Spesso, invece, nella porta di ricarica si è formato un piccolo tappo di polvere, fibre di tessuto e residui. Capita soprattutto con i telefoni tenuti nella tasca dei jeans: ogni volta che si inserisce il caricatore, i pelucchi vengono spinti più in fondo e si compattano. Così il cavo non arriva fino in fondo e la connessione resta debole, anche con un caricatore perfettamente funzionante. “Sembrava rotto, invece era solo sporco”: nei negozi di assistenza è una frase che si sente spesso, dopo una pulizia fatta con gli strumenti giusti.

Prima verifica: torcia, ispezione della porta e controllo della linguetta interna

Prima di mettere mano alla porta USB-C dello smartphone, il telefono va spento. È una precauzione semplice, ma serve: si lavora su una parte che conduce corrente e contiene contatti molto piccoli. Poi si può guardare dentro la presa, meglio sotto una lampada o con una torcia puntata con attenzione.

Controllo della porta USB-C: una torcia illumina il connettore mentre il cavo resta scollegato, segno di possibili residui e falsi contatti.

Sul fondo della presa USB-C possono comparire accumuli grigi o scuri. I pelucchi, quando ci sono, sembrano una piccola massa schiacciata, non sempre evidente al primo sguardo. C’è però un dettaglio da controllare subito: la linguetta centrale interna. Se la linguetta della porta USB-C è piegata, spostata o danneggiata, non è più solo un problema di sporco. In quel caso meglio non insistere con oggetti improvvisati: si rischia di rompere i contatti e di rendere necessaria una riparazione.

Pulizia sicura passo dopo passo: soffio delicato, stuzzicadenti sottile e strumenti in plastica

Se si vede solo polvere nella porta USB-C, si può cominciare con un soffio leggero, di lato, senza avvicinare troppo la bocca alla presa. L’idea è smuovere i residui più superficiali, evitando che finiscano gocce di saliva nel connettore. A volte basta questo, soprattutto se lo sporco non è rimasto compresso per mesi dal caricatore.

Se il problema continua, si può provare con uno stuzzicadenti sottile o con uno strumento in plastica non appuntito, per esempio il retro di un piccolo pulitore interdentale. Il movimento deve essere lento e prudente: si passa lungo il bordo interno, senza premere sulla linguetta centrale e senza raschiare le pareti metalliche. Quando i pelucchi sono compatti, spesso escono tutti insieme, come un piccolo batuffolo scuro. A quel punto si prova di nuovo il cavo, senza forzare. Se entra meglio e resta fermo, la pulizia della porta USB-C ha risolto il falso contatto.

In commercio ci sono anche piccoli kit di pulizia per smartphone, online e nei negozi di elettronica, con spazzoline morbide e paste adesive pensate per catturare lo sporco senza graffiare i contatti. Non sono obbligatori, ma possono essere utili a chi preferisce non usare uno stuzzicadenti. La regola resta la stessa: strumenti sottili, morbidi, non metallici e mai più larghi dello spazio interno della presa.

Quando fermarsi: liquidi, aghi, aria compressa e i casi in cui serve l’assistenza

Ci sono cose da non fare. Meglio evitare aghi, graffette, pinzette metalliche o lame: possono piegare la linguetta, rovinare i contatti e, nei casi peggiori, causare un danno non coperto dalla garanzia. Attenzione anche ai liquidi, come alcol o etanolo, se non si sa bene dove e come usarli. Una goccia nel punto sbagliato può lasciare residui o arrivare a parti interne sensibili.

Prudenza anche con l’aria compressa e con gli aspiratori usati alla massima potenza. Un getto troppo forte, o inclinato male, può spingere lo sporco ancora più dentro oppure sollecitare microfoni e altoparlanti vicini alla porta. Se dopo la pulizia lo smartphone continua a non caricare, conviene provare un altro cavo e un altro alimentatore. Se il problema resta, la causa potrebbe essere la batteria, il circuito di ricarica o un danno fisico alla presa.

Quando c’è un dubbio, meglio fermarsi e rivolgersi a un centro assistenza o a un negozio specializzato. Per evitare nuovi accumuli si possono usare piccoli tappi antipolvere USB-C o custodie con sportellino sulla presa, soprattutto per chi tiene spesso il telefono in tasca. Una pulizia fatta con calma può evitare falsi contatti e allungare la vita della porta di ricarica dello smartphone.