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La carenza di DRAM nel 2026 ha raggiunto proporzioni che molti esperti del settore definiscono una once-in-a-generation supply crunch: una stretta sull’offerta generazionale che sta costringendo aziende di ogni dimensione a ricorrere a metodi di approvvigionamento mai visti prima, tra ricerche frenetiche su eBay, trattative con centinaia di broker e la costituzione di vere e proprie unità operative d’emergenza interne. Se hai comprato un iPhone, un Mac o qualsiasi dispositivo elettronico di recente e hai notato prezzi più alti o specifiche ridimensionate, la risposta è in gran parte qui.

Cosa ha scatenato la crisi delle memorie

La causa principale è l’esplosione della domanda dei data center dedicati all’intelligenza artificiale. I modelli di linguaggio di grandi dimensioni e i sistemi di inferenza AI richiedono quantità enormi di memoria ad alta larghezza di banda, in particolare HBM (High Bandwidth Memory) e DRAM standard. Questa domanda è cresciuta così rapidamente da assorbire capacità produttiva che in precedenza serviva l’elettronica di consumo.

I grandi hyperscaler — centri di calcolo che alimentano servizi cloud e modelli AI — hanno firmato accordi pluriennali con i principali produttori di chip, sottraendo forniture al mercato aperto. Il risultato è che chi arriva dopo, anche se si chiama Apple o Microsoft, trova scaffali quasi vuoti.

Le war room: quando l’approvvigionamento diventa una missione di crisi

La risposta più sorprendente alla carenza di DRAM 2026 è organizzativa: decine di produttori di elettronica hanno istituito vere e proprie procurement war room, stanze operative dedicate esclusivamente alla ricerca di chip di memoria. Team di dipendenti lavorano a ciclo continuo per individuare forniture disponibili, contattare broker e chiudere accordi nel minor tempo possibile.

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Secondo quanto riportato da Tom’s Hardware, queste aziende arrivano a contattare centinaia di broker e a perlustrare piattaforme come eBay per acquistare chip in lotti minimi di sole 5 o 12 unità. Non si tratta di hobbisti o rivenditori di nicchia: sono ingegneri e responsabili acquisti di grandi aziende manifatturiere che cercano qualsiasi quantità disponibile, anche minima, pur di non fermare le linee di produzione.

Grant Petty, Chief Executive di Blackmagic Design, ha pubblicamente riconosciuto la frustrazione del suo staff di fronte all’impennata dei prezzi dei chip di memoria. La sua azienda produce hardware professionale per la produzione video, e ogni ritardo nell’approvvigionamento si traduce direttamente in ritardi di consegna ai clienti.

I contratti quinquennali e le prepagazioni miliardarie

Chi riesce ad accedere alle forniture dirette dei produttori non lo fa più con semplici ordini trimestrali. Le condizioni di mercato hanno imposto un nuovo paradigma: contratti vincolanti fino a cinque anni, con acconti anticipati che vanno dal 25% al 30% del valore totale, o addirittura con la partecipazione ai costi di costruzione delle fabbriche.

SK Hynix ha già esaurito la propria capacità di DRAM e HBM fino al 2029. Micron ha prevenduto forniture per almeno 150 miliardi di dollari nell’ambito di contratti pluriennali. Questi numeri rendono chiaro perché chi non ha firmato accordi in anticipo si ritrovi oggi a cercare chip su eBay: il mercato spot è letteralmente ciò che rimane dopo che i grandi player hanno già occupato ogni slot produttivo disponibile.

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L’impatto sulla carenza di DRAM 2026 e sui prezzi consumer

L’effetto sulla filiera consumer è diretto e misurabile. I prezzi di alcuni chip di memoria sono aumentati di dieci volte nell’arco di un anno. Questo incremento si trasferisce inevitabilmente sui prodotti finali.

Aziende come Apple, Microsoft, Amazon, Meta e Motorola hanno già risposto alla crisi in due modi: aumentando i prezzi di vendita o riducendo le specifiche tecniche dei dispositivi. In pratica, potresti pagare di più per un prodotto con meno RAM rispetto a quanto ti aspettavi, oppure trovare che una configurazione entry-level offra meno di quanto offriva dodici mesi fa.

Prezzi più alti: il costo maggiore dei chip si riflette sul prezzo finale al pubblico.

il costo maggiore dei chip si riflette sul prezzo finale al pubblico. Specifiche ridotte: alcune configurazioni base vengono lanciate con meno memoria per contenere i costi.

alcune configurazioni base vengono lanciate con meno memoria per contenere i costi. Tempi di consegna allungati: i prodotti che richiedono chip specifici possono subire ritardi significativi.

i prodotti che richiedono chip specifici possono subire ritardi significativi. Meno promozioni: i margini ridotti lasciano poco spazio agli sconti, anche nelle stagioni tradizionalmente favorevoli agli acquisti.

Quando finirà la crisi

Le previsioni non sono incoraggianti nel breve periodo. La carenza di DRAM 2026 è attesa protrarsi almeno fino al 2028. La buona notizia è che la capacità produttiva globale è in espansione: secondo le stime di Counterpoint Research, la capacità di produzione DRAM crescerà del 50% tra il 2026 e il 2028. Nuove fabbriche sono in costruzione in vari paesi, ma i tempi di realizzazione di un impianto a semiconduttori si misurano in anni, non in mesi.

Nel frattempo, il settore sta imparando a convivere con la scarsità. Le war room di approvvigionamento, i contratti pluriennali e persino gli acquisti su eBay sono diventati strumenti ordinari di una supply chain straordinariamente sotto pressione. Per chi compra oggi un Mac, un iPad o qualsiasi dispositivo con molta RAM a bordo, il consiglio pratico è uno solo: se trovi la configurazione che ti serve al prezzo giusto, non rimandare l’acquisto aspettando un calo dei prezzi — nel breve termine, è più probabile il contrario.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.