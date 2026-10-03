Cancelli una foto dall’iPhone? In questo caso potresti perderla subito: l’avviso di Apple che pochi conoscono

Quando si elimina per errore una fotografia dall’iPhone, normalmente non c’è troppo da preoccuparsi.

Apple conserva infatti foto e video cancellati per 30 giorni all’interno dell’album “Eliminati di recente”, dando all’utente la possibilità di recuperarli con pochi tocchi.

Esiste però una situazione particolare nella quale questo meccanismo di sicurezza potrebbe non funzionare come ci si aspetta.

Ed è proprio quanto emerge da una discussione pubblicata sulla Community ufficiale Apple da un utente alle prese con la scomparsa di alcune fotografie dopo operazioni legate a iCloud.

Il dettaglio più importante riguarda lo spazio disponibile sul cloud: quando l’archiviazione iCloud ha già superato il proprio limite, Apple avverte che le fotografie eliminate possono essere rimosse immediatamente, senza essere conservate nell’album “Eliminati di recente”.

Le foto eliminate dall’iPhone normalmente restano per 30 giorni

Il comportamento standard di iOS è abbastanza rassicurante.

Quando cancelliamo una foto o un video dall’app Foto, il contenuto non viene eliminato immediatamente in maniera definitiva.

Apple lo sposta nell’album Eliminati di recente, dove rimane disponibile per 30 giorni.

Durante questo periodo è possibile aprire Foto, entrare nella sezione dedicata agli elementi eliminati, autenticarsi tramite Face ID, Touch ID o codice e ripristinare le immagini desiderate.

Trascorsi i 30 giorni, invece, il contenuto viene cancellato definitivamente.

Attenzione però se lo spazio iCloud è pieno

Ed è qui che arriva la parte meno conosciuta.

Nella documentazione ufficiale relativa alla gestione dello spazio iCloud, Apple specifica una condizione particolare: se l’utente supera il limite disponibile sul proprio account iCloud, le foto e i video eliminati vengono rimossi immediatamente e non risultano disponibili per il recupero nell’album Eliminati di recente.

È un dettaglio che può fare una differenza enorme.

Un utente potrebbe infatti cancellare alcune fotografie pensando di poterle recuperare tranquillamente nei successivi 30 giorni e scoprire invece che non sono mai finite nel cestino temporaneo.

La discussione sulla Community Apple riguarda proprio il tentativo di recuperare immagini scomparse dopo operazioni legate a iCloud, con altri utenti che suggeriscono di controllare immediatamente sia l’album Eliminati di recente sull’iPhone sia quello disponibile tramite iCloud.com.

iCloud Foto non è un vero backup separato

C’è poi un altro aspetto fondamentale che spesso genera confusione.

Foto di iCloud funziona principalmente come sistema di sincronizzazione, non come una seconda copia indipendente della libreria fotografica.

Questo significa che, quando Foto di iCloud è attivo, eliminare una foto dall’iPhone comporta normalmente la sua eliminazione anche dagli altri dispositivi collegati allo stesso Apple Account.

La modifica viene infatti sincronizzata ovunque.

Apple lo spiega chiaramente: se si elimina una foto o un video su un dispositivo con Foto di iCloud attivo, lo stesso contenuto viene eliminato anche dagli altri dispositivi associati.

Per questo motivo pensare “la cancello dall’iPhone, tanto rimane su iCloud” può portare a brutte sorprese.

La prima cosa da controllare è “Eliminati di recente”

Se alcune fotografie sembrano essere sparite, la prima verifica da fare è comunque la più semplice.

Su iPhone bisogna aprire l’app Foto, scorrere fino alla sezione Utility e selezionare Eliminati di recente.

Dopo aver sbloccato l’album tramite Face ID o Touch ID è possibile verificare se le immagini sono ancora disponibili e, nel caso, ripristinarle.

La stessa verifica può essere effettuata anche su iCloud.com, entrando in Foto e aprendo la sezione Eliminati di recente.

Apple conferma che i contenuti presenti in questa cartella possono essere recuperati entro 30 giorni.

Se non sono lì, la situazione diventa più complicata

Se le fotografie non compaiono né nell’album Eliminati di recente dell’iPhone né su iCloud.com, le possibilità di recupero dipendono soprattutto dall’esistenza di un’altra copia.

Potrebbe trattarsi, ad esempio, di fotografie precedentemente trasferite su un Mac o PC, conservate su un vecchio dispositivo oppure salvate attraverso altri servizi cloud.

È inoltre importante distinguere Foto di iCloud dal backup dell’iPhone.

Quando Foto di iCloud è attivo, le fotografie vengono sincronizzate separatamente e non bisogna automaticamente presumere che una vecchia copia sia contenuta in un normale backup iCloud.

Per questo, prima di inizializzare un iPhone nel tentativo di recuperare immagini perse, è fondamentale verificare con attenzione quali copie esistano effettivamente.

Occhio ai software che promettono recuperi miracolosi

Nella discussione della Community viene anche consigliato di non precipitarsi a installare programmi di recupero casuali.

Ed è un suggerimento sensato.

Se una fotografia è stata eliminata definitivamente, non è presente nell’album Eliminati di recente e non esiste più all’interno di un backup o di un altro dispositivo, non bisogna dare per scontato che un software possa semplicemente riportarla in vita.

Sul web esistono numerosi programmi che promettono il recupero di foto cancellate dall’iPhone, ma è sempre meglio verificare prima le opzioni messe a disposizione direttamente da Apple e l’esistenza di copie indipendenti.

Meglio controllare lo spazio iCloud prima di cancellare qualcosa

La lezione più interessante della vicenda riguarda quindi proprio lo spazio disponibile.

Prima di iniziare una pulizia massiccia della libreria fotografica, soprattutto quando l’account iCloud è pieno, può essere utile controllare lo stato dell’archiviazione e assicurarsi di avere una seconda copia delle immagini più importanti.

Perché, in condizioni normali, Apple concede 30 giorni per cambiare idea.

Ma se lo spazio iCloud è già oltre il limite, quel margine di sicurezza potrebbe non esserci affatto.

Ed è probabilmente uno dei dettagli più importanti — e meno conosciuti — del funzionamento di Foto di iCloud.