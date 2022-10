Cambio Logitech Driving Force a 6 Marce: sconto del 37% su Amazon

Se vuoi completare la tua esperienza con il volante, devi prendere in considerazione l’idea di acquistare un cambio. Il cambio Logitech G Driving Force è uno dei cambi più convenienti ma ben progettati in circolazione. Acquistalo ora su Amazon a soli 38,99€ invece di 61,99€.

Se vuoi una sensazione autentica, il cambio G Driving Force non delude. Il cambio Logitech G Driving Force è costruito con un robusto ingranaggio in acciaio solido e lo stivale in pelle cucita a mano e la copertura del pomello lo fanno sentire come un autentico cambio per auto.

L’accoglienza nei confronti dei materiali utilizzati è positiva, inoltre la pelle utilizzata e la sensazione al tatto è premium. Il cambio è dotato di sei velocità, retromarcia a pressione e un modello “H” per cambi di marcia veloci e fluidi. Inoltre, puoi anche montare il cambio su un tavolo o una piattaforma da corsa.

Il cambio a sei velocità con schema “H” dispone anche di una selezione della retromarcia pushdown. Per fissare l’unità alla scrivania o all’attrezzatura da corsa, il cambio Logitech Driving Force è dotato di morsetti integrati. Driving Force Shifter è progettato per i volanti da corsa G29 e G920 Driving Force, e funziona sugli ultimi titoli di corse per PC e console. Il cambio completa la tua attrezzatura da corsa, grazie ad un’autentica struttura in acciaio solido e pelle e morsetti integrati risulta essere uno dei dispositivi più acquistati.

Preparati per un’esperienza di guida ad alte prestazioni attraverso ogni tornante e rettilineo. Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 37% e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

