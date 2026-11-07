Cambiano le consegne Amazon: arriva la "bag", come funzionerà

Il punto di partenza è un’abitudine ormai normale — comprare online, anche più volte al mese — ma il problema resta molto concreto: non essere in casa quando arriva il pacco, dover chiedere un favore ai vicini, oppure trovare la consegna lasciata in un angolo dell’androne. Secondo un sondaggio YouGov realizzato con Laserwall su oltre mille maggiorenni, otto italiani su dieci dicono di soffrire di parcel anxiety, la cosiddetta ansia da pacco.

La parcel anxiety non è solo l’impazienza di ricevere quello che si è comprato. C’entra, soprattutto, con l’organizzazione della giornata: orari poco chiari, lavoro, commissioni, portinerie che non ci sono, citofoni che non sempre fanno il loro dovere. Dal sondaggio YouGov-Laserwall emerge che un italiano su due, il 53%, compra online con regolarità, in media da uno a cinque acquisti al mese. Eppure la consegna resta il punto debole dell’esperienza digitale.

Il 25% degli utenti ha ammesso di aver rinunciato almeno una volta allo shopping online proprio per evitare guai al momento della ricezione. Non è poco, se si pensa che l’e-commerce viene scelto perché dovrebbe far risparmiare tempo. “La consegna non è più un momento che riguarda solo il singolo destinatario”, ha spiegato Salvatore Dolce, amministratore delegato di Laserwall, indicando come gli spazi comuni del palazzo siano ormai entrati, di fatto, nella catena delle consegne legate agli acquisti online.

Dai ritardi ai pacchi smarriti: il disagio delle consegne in condominio

Il fastidio più citato riguarda l’imprevedibilità degli orari e i ritardi: lo segnala il 41% degli intervistati. Un altro 33% indica invece la necessità di restare a casa ad aspettare il corriere. Poi c’è un tema meno visibile, ma molto presente nelle discussioni tra condòmini: dove lasciare il pacco, chi lo prende in consegna, chi ne risponde se sparisce.

Un corriere deposita un pacco in una borsa di consegna sicura nell’ingresso del condominio, mentre il residente gestisce il ritiro via smartphone.

Secondo l’indagine, quasi un residente su quattro, il 22%, ha già avuto a che fare con lo smarrimento o il danneggiamento di un pacco lasciato in un’area comune. Solo due condòmini su cinque si sentirebbero davvero tutelati nel ricevere una consegna in spazi condivisi, come ingressi, corridoi o locali comuni.

E anche chiedere aiuto ai vicini non è sempre una soluzione leggera: per il 48% degli intervistati, domandare a qualcuno di ritirare un pacco è un peso, più che una piccola cortesia. Da qui l’interesse crescente per servizi interni agli edifici: il 73% del campione ritiene utile portare soluzioni smart direttamente nel proprio condominio.

Laserwall Check: la smart bag, l’app e il collegamento con Amazon Key

Laserwall Check funziona come una sorta di locker condominiale personale, ma invece del classico armadietto usa una bag chiusa, fissata a una placca a parete in un punto stabilito dell’edificio. Il sistema entra nei servizi già sviluppati da Laserwall, società che lavora sulla digitalizzazione dei condomini e che, secondo i dati diffusi dall’azienda, è presente in oltre 16mila condomini italiani con strumenti come chiave digitale e bacheca interattiva.

Dal 2022 Laserwall è partner autorizzato per l’attivazione di Amazon Key, il servizio contactless che permette ai corrieri autorizzati di entrare negli edifici in modo autonomo e controllato. Con la smart bag, una volta dentro il palazzo, il corriere può lasciare il pacco nella sacca del destinatario, senza abbandonarlo nell’androne.

Il condòmino lo ritira quando vuole, aprendo la bag con l’app Laserwall sullo smartphone. In sostanza, il telefono diventa la chiave del ritiro. Una soluzione pensata anche per quei momenti in cui non si può essere in casa: una riunione, un turno di lavoro, l’uscita per accompagnare un figlio.

Costi, via libera del condominio e ricadute sull’organizzazione del palazzo

L’installazione di Laserwall Check richiede il nulla osta del condominio, perché la smart bag viene sistemata in uno spazio comune o comunque condiviso dell’edificio. Al momento le bag sono disponibili in due modelli, con dimensioni e capienza diverse a seconda delle necessità dei residenti.

Per i pacchetti che comprendono bacheca digitale e servizi necessari al funzionamento della soluzione, i costi indicati vanno da 19,99 euro a 49,99 euro al mese per l’intero condominio. La bag viene installata gratis, mentre ogni condòmino paga la propria, con un costo tra 60 e 90 euro. Dolce ha spiegato che l’obiettivo è “portare all’interno del condominio una soluzione che unisce accesso controllato, sicurezza e flessibilità”.

In prospettiva, secondo Laserwall, il sistema potrebbe incidere anche sull’organizzazione delle consegne: se non serve la presenza del destinatario o del custode, i corrieri potrebbero programmare i passaggi in fasce orarie meno trafficate. Meno attese, meno tentativi a vuoto. E, forse, qualche discussione in meno davanti alla bacheca dell’ingresso.