Cambiano i messaggi vocali su WhatsApp ma è un vero disastro: gli utenti sono confusi e per nulla contenti

WhatsApp sta provando su Android, nelle versioni di sviluppo analizzate a metà luglio 2026, un nuovo widget per i messaggi vocali.

L’idea di Meta è semplice: registrare una nota audio direttamente dalla schermata Home, senza entrare in chat. Una scorciatoia, almeno sulla carta. Ma il rischio è che una funzione nata per far risparmiare tempo finisca per confondere chi è abituato al vecchio gesto: apri la conversazione, tieni premuto il microfono, parli e invii.

Registrazione dalla Home: pausa, ripresa e annullamento prima dell’invio

La novità più evidente è la possibilità di avviare un messaggio vocale WhatsApp senza aprire una chat. Secondo quanto emerso dalla beta WhatsApp per Android 2.26.28.2, il widget porta l’utente in una schermata separata, dedicata solo alla registrazione. Qui compaiono nuovi comandi: pausa, ripresa e annullamento della nota audio prima dell’invio. Una piccola rivoluzione, nelle intenzioni. Ma anche un cambio di abitudine non da poco.

Il nodo è tutto qui. La funzione offre più controllo, certo, ma potrebbe essere meno immediata per chi usa i vocali in modo veloce, quasi meccanico. Oggi molti premono il microfono, parlano e mandano. Con il nuovo sistema, invece, si passa da una schermata autonoma, con più pulsanti e una conferma successiva. Meglio per evitare errori, forse. Ma anche più macchinoso per chi vuole solo registrare al volo.

Meta non ha commentato ufficialmente la novità, che resta ancora in fase di sviluppo interno. Le modifiche viste nelle ultime build fanno però pensare a un lavoro già piuttosto avanzato, soprattutto per limitare invii sbagliati o registrazioni lasciate a metà. Il punto più delicato resta la registrazione dalla Home: comoda per alcuni, meno chiara per altri.

Invio dello stesso vocale a più contatti: il nuovo passaggio che può confondere

L’altra modifica riguarda l’invio dello stesso vocale a più contatti. Dopo aver registrato la nota audio dal widget, WhatsApp dovrebbe mostrare una schermata per scegliere uno o più destinatari. In sostanza: una sola registrazione, una sola conferma, più persone raggiunte dallo stesso messaggio.

Oggi funziona diversamente. Si registra il vocale dentro una chat e poi, se serve, lo si inoltra a mano ad altri contatti. Il nuovo percorso taglia questo passaggio, ma cambia anche il senso del messaggio vocale. Da comunicazione personale, pensata per una chat precisa, può diventare una nota mandata a più destinatari. Non è un dettaglio.

Ed è proprio qui che può nascere la confusione. WhatsApp è usata da miliardi di persone, spesso senza leggere spiegazioni, aggiornamenti o changelog. Se la scelta dei contatti non sarà chiarissima, qualcuno potrebbe inviare un vocale a più persone del previsto. Al momento non ci sono dati ufficiali su lamentele degli utenti, perché la funzione non è ancora pubblica. Ma il problema dell’usabilità resta sul tavolo.

Disponibilità e tempi: il widget resta nella beta interna

Il nuovo widget WhatsApp per Android non è disponibile nemmeno per i beta tester. Secondo quanto emerso dalle build recenti, la funzione è ancora confinata allo sviluppo interno e Meta non ha indicato una data per il rilascio. Come spesso accade, potrebbe arrivare prima nel programma beta Android e solo in seguito nella versione stabile dell’app.

Il widget dovrebbe partire da una dimensione 3×1, con la possibilità di ridimensionarlo sulla schermata Home, come avviene per gli altri widget di Android. Non prenderà il posto della registrazione classica dentro le chat, ma offrirà una scorciatoia a chi usa spesso i vocali.

Per ora, quindi, non cambia nulla per gli utenti. La direzione però sembra chiara: WhatsApp vuole rendere i messaggi vocali più rapidi da creare e più facili da mandare a più persone. Resta da capire se questa novità sarà davvero vista come una semplificazione o se, al contrario, aggiungerà un altro passaggio a una funzione amata proprio perché semplice.