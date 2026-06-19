Cambiano i cavi HDMI, occhio alla differenza di banda: solo quella garantisce un funzionamento corretto

Si chiama HDMI 2.2 ed è il nuovo standard presentato al CES 2025 e ufficializzato la scorsa estate. La promessa è notevole: la larghezza di banda raddoppia, passando dai 48 Gbps dell’attuale HDMI 2.1 a ben 96 Gbps. Tradotto in pratica, significa poter trasportare senza compressione segnali 4K fino a 240 Hz, 8K a 120 Hz e, almeno sulla carta, risoluzioni estreme fino al 16K. Numeri pensati più per il futuro che per l’oggi, ma che ridisegnano il tetto tecnico della connessione più diffusa nei salotti.

Il punto delicato, quello segnalato dal titolo, riguarda i cavi e le etichette. Per sfruttare davvero la nuova banda servono i nuovi cavi certificati Ultra96, perché i vecchi Ultra High Speed restano fermi a 48 Gbps. E qui arriva l’insidia: la dicitura Ultra96 non garantisce automaticamente i 96 Gbps. L’HDMI Forum consente di usare quel marchio anche per dispositivi e cavi che si fermano a 64 o 80 Gbps. In altre parole, due prodotti con lo stesso logo possono avere prestazioni molto diverse, ed è solo guardando il valore in Gbps che si capisce cosa si sta comprando.

Nuovi cavi in arrivo: come cambia l’HDMI

Per arginare la confusione che aveva accompagnato il debutto dell’HDMI 2.1, stavolta il consorzio ha reso obbligatoria una certificazione più rigida: ogni cavo, in ogni lunghezza, deve essere testato singolarmente e riportare un’etichetta dedicata, con tanto di QR code verificabile. Una garanzia in più per il consumatore, a patto di prendersi la briga di controllarla. Tra le novità c’è anche il Latency Indication Protocol, pensato per sincronizzare meglio audio e video negli impianti con soundbar e amplificatori, dove il labiale fuori sincrono è un classico fastidio.

Conviene però non farsi prendere dalla fretta. I primi dispositivi capaci di sfruttare davvero l’HDMI 2.2 sono attesi non prima del 2027, e per i televisori la diffusione sarà graduale. Soprattutto, oggi manca quasi del tutto il contenuto: i film viaggiano in 4K, qualcosa in 8K, e il grosso del materiale resta in Full HD e UHD. Il vecchio HDMI 2.1, per guardare film e serie, è più che sufficiente. A spingere per primo verso il nuovo standard sarà probabilmente il mondo del gaming su PC e le console di prossima generazione, affamate di banda e frequenze elevate.

Per l’utente italiano medio, il consiglio pratico è duplice. Da un lato, non c’è alcuna urgenza di correre a sostituire cavi che funzionano benissimo. Dall’altro, quando arriverà il momento di acquistare un televisore o un cavo nuovi, vale la pena leggere oltre il logo e cercare il numero: è quella cifra in Gbps, e non la scritta Ultra96 da sola, a dire se il prodotto è davvero al passo o se ci si sta accontentando della fascia più bassa dello stesso standard.