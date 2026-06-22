Cambia questo numero nelle impostazioni del modem per potenziare la rete di casa del 200%

C’è una scena che si ripete ogni giorno in milioni di case: un video che continua a bloccarsi, una pagina che impiega troppo tempo a caricarsi.

Quando succede, la prima reazione è quasi sempre la stessa: dare la colpa all’operatore telefonico. Eppure, nella maggior parte dei casi, il problema si trova molto più vicino di quanto si pensi.

La velocità della connessione dipende infatti da una serie di fattori che spesso vengono ignorati. Basta una configurazione sbagliata del router, un dispositivo che occupa tutta la banda disponibile o un segnale Wi-Fi ostacolato da mobili e pareti per trasformare una linea veloce in una fonte continua di frustrazione.

Molti utenti installano il modem una volta e non lo toccano più per anni. Eppure la posizione del dispositivo può influenzare in modo evidente le prestazioni della rete domestica.

Un router nascosto dietro un mobile, vicino a elettrodomestici o collocato in un angolo della casa fatica a distribuire il segnale in modo uniforme. Gli esperti consigliano di posizionarlo in una zona centrale dell’abitazione, possibilmente rialzata e lontana da fonti di interferenza come microonde, telefoni cordless o televisori.

Anche il canale Wi-Fi utilizzato può fare la differenza. Nei condomini, dove decine di reti convivono nello stesso spazio, alcuni canali risultano più congestionati di altri e possono provocare rallentamenti continui.

Quando il problema non è la linea ma i dispositivi

Capita spesso di lamentarsi della connessione senza accorgersi che uno dei dispositivi collegati sta consumando gran parte della banda disponibile.

Aggiornamenti automatici, backup sul cloud, download in background e streaming in alta definizione possono saturare la rete domestica. Prima di pensare a guasti o malfunzionamenti conviene verificare cosa stanno facendo smartphone, computer, smart TV e console collegati al Wi-Fi.

In alcune situazioni può essere utile sfruttare le funzioni QoS presenti nei router più moderni, che permettono di assegnare priorità ad alcune attività rispetto ad altre.

C’è poi un elemento poco conosciuto ma molto importante: i DNS. Sono i sistemi che trasformano gli indirizzi dei siti web nei relativi indirizzi IP e permettono al browser di raggiungere rapidamente le pagine richieste.

Utilizzare server DNS più efficienti può migliorare la rapidità con cui si aprono i siti Internet, soprattutto se quelli forniti automaticamente dal gestore risultano particolarmente lenti. Non aumenta la velocità della linea in senso stretto, ma può rendere la navigazione molto più fluida.

Virus, malware e browser pesanti

A volte il problema non riguarda la connessione ma il dispositivo utilizzato. Un computer infettato da malware può consumare risorse di sistema e banda Internet senza che l’utente se ne accorga.

Lo stesso vale per browser sovraccarichi di estensioni, toolbar e componenti aggiuntivi che rallentano l’apertura delle pagine e peggiorano l’esperienza di navigazione. Un controllo periodico della sicurezza del sistema e una pulizia del browser possono restituire prestazioni sorprendenti.

Prima di cambiare operatore conviene fare una verifica

Quando Internet sembra andare lentamente, la tentazione di cambiare gestore è forte. Tuttavia il primo passo dovrebbe essere sempre uno speed test effettuato nelle condizioni corrette, possibilmente con un solo dispositivo collegato alla rete e vicino al router. Questo permette di capire se il problema nasce realmente dalla linea oppure dall’ambiente domestico.

Spesso bastano pochi accorgimenti per recuperare velocità e stabilità senza spendere un euro. E in un periodo in cui lavoro, intrattenimento e comunicazione passano quasi interamente dalla rete, una connessione efficiente non è più un lusso ma una necessità quotidiana.