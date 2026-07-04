Caldo in casa durante la notte, con questo trucco raffreddi l'ambiente senza condizionatore

Il primo errore che si commette durante le giornate più calde riguarda proprio le ore diurne: tenere le tapparelle alzate e le finestre aperte mentre il sole batte direttamente sulla facciata trasforma la casa in un accumulatore di calore che si scarica solo dopo il tramonto. Il ministero della Salute raccomanda di tenere chiuse tapparelle e tende nelle ore centrali della giornata sulle facciate esposte al sole, riservando l’apertura delle finestre alla sera tardi o al mattino presto.

Creare corrente d’aria tra lati opposti dell’abitazione, aprendo contemporaneamente finestre su fronti diversi, è uno dei sistemi più semplici per far circolare l’aria più fresca della notte e sostituire quella accumulata durante il giorno. Il momento migliore per farlo va dalle prime ore dell’alba fino a quando le temperature esterne restano ancora sotto quelle interne, di solito prima delle sette del mattino.

Caldo in casa: come risolvere

Tra i trucchi diventati virali negli ultimi mesi, anche in Italia, c’è quello della carta stagnola applicata alle finestre più esposte: fogli di alluminio da cucina, tagliati leggermente più grandi del vetro e fissati con nastro di carta rimovibile, riflettono parte della radiazione solare prima che attraversi il vetro e scaldi l’ambiente per effetto serra. Il trucco funziona meglio se il lato lucido è rivolto verso l’esterno, e va comunque testato su una sola finestra prima di estenderlo a tutta la casa, lasciando i bordi non completamente sigillati per evitare l’accumulo di umidità.

Anche un semplice ventilatore, se posizionato correttamente, aiuta a smaltire il calore accumulato durante la notte: orientarlo verso una parete o attivarne l’oscillazione, mantenendo una distanza di almeno due metri dal letto, accelera l’evaporazione del sudore senza seccare eccessivamente le vie respiratorie. Un asciugamano bagnato appeso davanti a una finestra aperta, o una bacinella d’acqua posizionata nel flusso d’aria, può abbassare percettibilmente la temperatura percepita nella stanza.

Ridurre le fonti di calore interne resta un accorgimento spesso dimenticato: lampade accese, dispositivi elettronici in stand-by e persino il forno usato per cena contribuiscono ad alzare la temperatura di una stanza chiusa. Coniugare questi piccoli gesti con un utilizzo mirato del condizionatore, magari solo nell’ultima ora prima di dormire per abbassare la temperatura di partenza della camera, permette di dormire in modo accettabile anche nelle notti più torride senza tenere l’impianto acceso per l’intera notte.