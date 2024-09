CALA VERTIGINOSAMENTE il prezzo di iPhone 14: eBay lancia la promo

L’iPhone 14 è uno smartphone iOS che si distingue per le sue caratteristiche all’avanguardia, rendendolo una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. Con un display da 6,1 pollici e una risoluzione di 2532×1170 pixel, offre una qualità visiva tra le più elevate attualmente disponibili sul mercato.

Le funzionalità offerte da questo modello sono davvero molteplici e al top della gamma. In particolare, l’iPhone 14 è dotato di un modulo 5G, che garantisce un trasferimento dati e una navigazione in internet eccezionali, rendendolo ideale per gli utenti che cercano prestazioni elevate e connettività veloce.

La connettività Wi-Fi e il GPS integrato completano il quadro, offrendo un’esperienza di utilizzo senza interruzioni e precisa. Per quanto riguarda la fotocamera, l’iPhone 14 è equipaggiato con una potente fotocamera da 12 megapixel, che consente di scattare foto di alta qualità e di registrare video dettagliati.

Inoltre, il suo spessore di soli 7,8 mm conferisce al dispositivo un profilo particolarmente sottile e elegante, migliorando ulteriormente l’aspetto e la maneggevolezza dello smartphone. iPhone 14 rappresenta una scelta top di gamma per chi cerca un dispositivo con prestazioni elevate, un display di alta qualità e una fotocamera performante, il tutto racchiuso in un design raffinato e sottile.

Su eBay, oggi, iPhone 14, viene messo in offerta con uno sconto maxi di 110€ (15%) ed un costo totale, finale e completo di 609,90€. Approfittane adesso!