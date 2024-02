CALA SOTTO I 150€ il prezzo del Motorola G14 con l'offerta di Amazon

Motorola è un’azienda che, a differenza di alcuni suoi ex competitors, ha saputo reinventarsi intercettando le nuove tendenze realizzando dispositivi di alta qualità e oggi, su Amazon, il Motorola G14 è scontato del 6% e venduto a 149,90€.

Motorola G14: Amazon lancia lo sconto

Il Motorola G14 è un dispositivo Android di fascia media che offre prestazioni affidabili e una serie di funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Dotato di un ampio schermo Full HD+ da 6,5″, questo smartphone offre una qualità delle immagini cristallina, ideale per guardare film, giocare e effettuare videochiamate.

Con una memoria interna da 256GB, il Moto G14 offre abbondante spazio di archiviazione per foto, video, musica e app. E se questo non fosse sufficiente, è possibile espandere la memoria fino a 1 TB aggiungendo una scheda microSD, garantendo così una grande flessibilità di archiviazione.

Il sistema avanzato di fotocamere del Moto G14 include un sensore principale da 50 MP che consente di scattare foto incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte. Inoltre, grazie all’obiettivo Macro Vision dedicato, è possibile avvicinarsi al soggetto per catturare dettagli sorprendenti anche da vicino.

Il design del Moto G14 è curato nei minimi dettagli, con una costruzione idrorepellente e materiali di alta qualità che conferiscono un look raffinato ed elegante. Inoltre, la batteria da 5000 mAh offre un’autonomia eccezionale, consentendo agli utenti di utilizzare il dispositivo per un’intera giornata senza doversi preoccupare della ricarica. Grazie alla tecnologia TurboPower, è possibile ottenere un rapido rifornimento di energia per affrontare tutte le attività quotidiane con tranquillità.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 6% sul Motorola G14 che viene venduto alla cifra d’acquisto finale di 149,90€.

