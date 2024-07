CALA IL PREZZO del Motorola G84: maxi promo su eBay

Motorola ha una lunga storia nell’ambito della produzione telefonica e oggi, su eBay, il Motorola G84 cala di prezzo grazie allo sconto del 32% per un costo finale di 204€.

Prezzaccio: Motorola G84 al 32% di sconto

Il Motorola G84 si distingue come uno smartphone Android avanzato e completo, offrendo una serie di eccellenze in tutte le sue caratteristiche. Dotato di un ampio display da 6.5 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel, garantisce un’esperienza visiva dettagliata e immersiva.

Una delle sue principali attrattive è il supporto 5G, che permette trasferimenti dati rapidi e una navigazione internet veloce e senza interruzioni. Questa caratteristica pone il Motorola G84 in cima alla lista per chi cerca prestazioni avanzate e connettività di ultima generazione.

Nel campo della multimedialità, il Motorola G84 si distingue ulteriormente grazie alla sua fotocamera principale da 50 megapixel. Questa consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione fino a 8165×6124 pixel e di registrare video in alta definizione a 1920×1080 pixel.

Non solo performante nelle capacità fotografiche, ma anche nel design: con uno spessore di soli 7.6mm, il Motorola G84 è non solo tecnologicamente avanzato ma anche estremamente sottile, conferendogli un aspetto elegante e moderno. Il Motorola G84, dunque, si presenta come una scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile e performante, sia per l’utilizzo quotidiano che per soddisfare le esigenze più avanzate in termini di fotografia, video e connettività 5G.

Su eBay, oggi, il Motorola G84 viene messo in maxi sconto del 32% e viene venduto ad un prezzo molto allettante e interessante: 204€. Approfittane adesso!

