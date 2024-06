CALA DI 200€ il prezzo di iPhone 15: offerta top su Amazon

iPhone 15 è il top di gamma di casa Apple e oggi, su Amazon, viene scontato del 20% (200€) e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 779€.

Mega risparmio attivo: 200€ in meno su iPhone 15

L’iPhone 15 rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica e del design robusto. Dotato della rivoluzionaria Dynamic Island, offre una visualizzazione in tempo reale di notifiche e attività cruciali come chiamate in arrivo e informazioni sullo stato dei voli, garantendo di non perdere mai un momento importante.

Il suo design innovativo combina vetro a infusione di colore e alluminio, rendendolo resistente a schizzi, cadute e polvere. La parte anteriore protetta da Ceramic Shield è rinforzata per resistere a urti e danni, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ è eccezionalmente luminoso anche sotto la luce diretta del sole, migliorando l’esperienza visiva rispetto ai modelli precedenti.

La fotocamera principale da 48MP, con teleobiettivo 2x di qualità ottica, cattura immagini dettagliate e vivide, perfette per ogni scatto. I ritratti di nuova generazione offrono maggiore precisione e colori intensi, con la possibilità di regolare la messa a fuoco dopo lo scatto, garantendo risultati professionali con un semplice tocco.

Al cuore del dispositivo c’è il potente chip A16 Bionic che garantisce anche un’efficienza energetica tale da consentire una batteria che dura tutto il giorno. La connettività USB-C semplifica il caricamento e consente di utilizzare lo stesso cavo per iPhone, Mac e iPad. Inoltre, l’iPhone 15 offre funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui SOS emergenze via satellite e rilevamento incidenti, che automaticamente chiama aiuto in caso di gravi incidenti stradali.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto XL del 20% sull’iPhone 15 che viene venduto a 779€ con un risparmio totale di ben 200€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.