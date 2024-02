CALA DI 130€ il costo del Google Pixel 7a su Amazon: OFFERTONA

La serie Google Pixel è una serie di smartphone targata proprio Google che è riuscita a mettere sul mercato dei dispositivi di altissima qualità e oggi, su Amazon, il Pixel 7a è in maxi sconto del 21% (-130€) per un costo finale di 379€.

Offerta top sul Google Pixel 7a su Amazon

Il Pixel 7a di Google rappresenta l’incarnazione dell’innovazione nel mondo degli smartphone. Dotato del sistema operativo Android 13.0 e della tecnologia cellulare 5G. Con una capacità di memoria di 128 GB, questo dispositivo offre ampio spazio di archiviazione per foto, video, applicazioni e molto altro ancora. Il suo design elegante e il colore Celeste lo rendono un vero e proprio gioiello tecnologico.

La tecnologia a doppia fotocamera posteriore consente di scattare foto straordinarie anche in condizioni di luce scarsa, grazie all’elaborazione avanzata delle immagini. Il processore Google Tensor G2 assicura prestazioni veloci ed efficienti, garantendo un audio migliorato durante le chiamate e una qualità ottimale per foto e video.

La sicurezza è una priorità assoluta per Google, e il Pixel 7a è dotato del chip di sicurezza Titan M2, che offre vari livelli di protezione per le tue informazioni personali. Inoltre, il dispositivo include la VPN di Google One integrata, senza costi aggiuntivi, per navigare in totale sicurezza anche su reti Wi-Fi pubbliche.

La batteria adattiva può durare oltre 24 ore, e attivando il risparmio energetico estremo, può persino arrivare fino a 3 giorni. Inoltre, il Pixel è estremamente veloce da ricaricare, garantendo un utilizzo senza interruzioni.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto molto interessante e allettante del 21% sul Google Pixel 7a che viene venduto a 379€. Non lasciarti scappare questa occasione!

