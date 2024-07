CALA A PICCO il prezzo dello Xiaomi Redmi 13C: DOPPIA PROMO eBay

Lo Xiaomi Redmi 13C si presenta come un dispositivo versatile e performante, progettato per soddisfare le esigenze degli utenti moderni. Dotato di uno schermo LCD IPS da 6,74 pollici con risoluzione HD+, offre una chiarezza visiva eccezionale, supportata da una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e protezione Corning Gorilla Glass per una maggiore resistenza agli urti e ai graffi.

Al cuore del dispositivo batte il processore MediaTek Helio G85, che garantisce prestazioni fluide e reattive, ideali per il multitasking e le applicazioni più esigenti. La disponibilità di 4/6/8 Gigabyte di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna, espandibile tramite schede microSD fino a 1 TB.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Redmi 13C vanta un sistema versatile: un sensore posteriore principale da 50 Megapixel per scatti dettagliati, un sensore macro da 2 Megapixel per foto ravvicinate e un sensore per la profondità di campo da 0,8 Megapixel per ritratti con sfondo sfocato. Sul fronte, è presente un sensore da 8 Megapixel per selfie nitidi e luminosi.

L’autonomia è garantita da una potente batteria da 5.000 mAh, che supporta la ricarica rapida cablata da 18 Watt. Il sensore di impronte digitali lateralmente integrato assicura un accesso sicuro e rapido al dispositivo, mentre la presenza di una porta USB-C, un jack audio da 3,5 mm e il sistema operativo Android 13 con interfaccia MIUI 14 completano la dotazione.

Su eBay, oggi, lo Xiaomi Redmi 13C viene scontato del 38% + 5€ con il codice PSPRLUG24 per un costo finale di 117,99€.