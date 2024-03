CALA A PICCO il prezzo dello Xiaomi Redmi 12C con il maxi sconto su Amazon

Lo Xiaomi Redmi 12C si pone come un’eccellente soluzione nel segmento degli smartphone entry-level, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. Caratterizzato da un design elegante e resistente, il dispositivo vanta un corpo in plastica robusta con bordi arrotondati che conferiscono un tocco di modernità. Il display HD+ da 6,71 pollici con una risoluzione di 1650 x 720 pixel e una luminosità di 400 nits regala un’esperienza visiva nitida e coinvolgente.

La potenza del processore MediaTek Helio G85 assicura prestazioni fluide e affidabili per qualsiasi attività quotidiana, dal multitasking alla fruizione di contenuti multimediali e al gaming leggero. La presenza di 3GB o 4GB di RAM garantisce un’esperienza multitasking efficiente, mentre la memoria interna da 64GB o 128GB offre ampio spazio di archiviazione per foto, video, musica e app.

La fotocamera eccellente del Redmi 12C cattura momenti indimenticabili con la sua configurazione posteriore composta da un sensore principale da 50MP e un sensore di profondità da 2MP, mentre la fotocamera anteriore da 5MP consente selfie di alta qualità. Entrambe le fotocamere supportano la registrazione video in risoluzione 1080p a 30fps per quella posteriore e 720p a 30fps per quella anteriore.

La batteria da 5.000 mAh offre un’autonomia di lunga durata, garantendo fino a due giorni di utilizzo moderato, mentre la ricarica rapida da 18W consente di recuperare rapidamente l’energia persa. Android 12, il riconoscimento facciale e l’impronta digitale, assicurano un’esperienza utente completa e sicura.

