CALA A PICCO il prezzo del Samsung Galaxy A05s: SCONTATO DEL 33%

Il Samsung Galaxy A05s è un dispositivo progettato per offrirti un’esperienza multimediale coinvolgente e prestazioni affidabili. Con un ampio display FHD+ da 6,7 pollici, questo smartphone garantisce una visione straordinaria, rendendo i tuoi contenuti e giochi ancora più immersivi grazie a immagini vivide e fluide.

La tripla fotocamera del Galaxy A05s ti consente di catturare ogni dettaglio con precisione. La fotocamera principale grandangolare da 50 MP è perfetta per scatti nitidi e di alta qualità, mentre la fotocamera macro da 2 MP e quella di profondità da 2 MP ti permettono di esplorare nuovi angoli e aggiungere effetti di sfocatura artistica. La fotocamera anteriore da 13 MP garantisce selfie impeccabili in ogni occasione.

Il cuore del Galaxy A05s è il processore Snapdragon 680, che assicura prestazioni eccezionali. Che tu stia giocando, guardando video o condividendo contenuti sui social, questo processore ti permette di fare tutto in maniera fluida e senza interruzioni.

Per quanto riguarda la sicurezza, il dispositivo è dotato di un lettore di impronte digitali laterale, che garantisce un accesso rapido e sicuro. Inoltre, il jack da 3,5 mm ti permette di collegare facilmente i tuoi auricolari preferiti per goderti la tua musica in qualsiasi momento. Infine, la batteria da 5.000 mAh assicura una lunga durata, permettendoti di dedicare più tempo alle tue attività preferite.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A05s viene messo in offerta con sconto del 33% e viene venduto al costo finale di 120€.