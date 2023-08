Caffè Borbone in MEGA OFFERTA su Amazon: cialde e capsule a PREZZI STRACCIATI

Se sei un amante del caffè e desideri gustare una prelibatezza italiana direttamente a casa tua, non puoi perdere l’opportunità di approfittare degli sconti imperdibili lanciati da Amazon sui prodotti Caffè Borbone! Questa offerta limitata ti offre l’occasione di goderti il vero gusto dell’autentico caffè italiano a prezzi convenienti. Scegli tra una varietà di miscele eccezionali e scopri il piacere di una bevanda ricca e aromatica ogni volta che desideri!

Caffè Borbone Respresso, Miscela Blu – 100 Capsule

Inizia la tua giornata con una carica di energia grazie al Caffè Borbone Respresso, Miscela Blu. Questa confezione da 100 capsule compatibili con le macchine Nespresso®* ti offre una selezione di caffè di alta qualità da gustare comodamente a casa. La Miscela Blu di Caffè Borbone ti regala un gusto intenso e avvolgente, con una crema densa e persistente. Approfitta dello sconto del 13% e acquista la confezione a soli 19 euro!

Caffè Borbone Miscela Rossa – 90 capsule (6 confezioni da 15)

Per gli amanti del caffè dal gusto deciso e corposo, il Caffè Borbone Miscela Rossa è la scelta perfetta. Questo pacchetto da 90 capsule compatibili con le macchine Nescafè ti offre un caffè dall’aroma intenso e persistente, con una crema vellutata che ti conquisterà sin dal primo sorso. Non perdere l’occasione di avere a disposizione una scorta di caffè di alta qualità: oggi su Amazon una confezione è disponibile a soli 17 euro grazie ad uno sconto del 15%.

Caffè Borbone Miscela Decaffeinata Cialda Compostabile, DEK, 100 Cialde

Se sei alla ricerca di un caffè senza caffeina che mantenga tutta la bontà e l’aroma di un caffè tradizionale, il Caffè Borbone Miscela Decaffeinata è ciò di cui hai bisogno. Questo pacchetto di 100 cialde compostabili ti permette di gustare un caffè delicato e piacevole, con un sapore equilibrato e una crema vellutata. Approfitta dell’offerta Amazon: oggi paghi una confezione solo 17 euro grazie allo sconto del 15%.

Caffè Borbone Kit Degustazione 100 Capsule ALLUMINIO (10×10)

Se desideri esplorare le diverse sfumature del caffè Borbone, il Caffè Borbone Kit Degustazione è ciò che fa per te. Questo kit comprende 100 capsule in alluminio, con 40 capsule della miscela Mia Napoli, 30 capsule della miscela Ciao Venezia e 30 capsule della miscela Magica Palermo. Ogni miscela offre una combinazione unica di aromi e profumi, permettendoti di vivere un’esperienza di degustazione completa. Non lasciarti sfuggire questa occasione di scoprire nuovi gusti e sensazioni: oggi tutto il kit è disponibile su Amazon a soli 24 euro con uno sconto del 15%.

