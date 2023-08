Buono Amazon fino a 30 euro con NordVPN: scopri come sfruttare la promozione

NordVPN, noto per la sua eccellente protezione online, ha lanciato una nuova offerta che garantisce agli utenti un buono regalo Amazon fino a 30 euro. Questa promozione si affianca all’offerta “Back to School”, che offre uno sconto fino al 68% sul prezzo originale e tre mesi aggiuntivi con l’abbonamento biennale.

Come ottenere il tuo buono Amazon con NordVPN

Per accedere a questa offerta, basta selezionare uno tra i piani Standard, Plus o Completo, validi per due anni. Dopo la creazione di un nuovo account e rimanendo iscritti per almeno 31 giorni, il buono regalo Amazon verrà inviato direttamente alla tua email. Una volta ricevuto il codice via mail, basta accedere ad Amazon nell’apposita sezione dedicata ai buoni regalo ed inserire il codice appena ricevuto. In automatico, Amazon riconoscerà il buono e caricherà il corrispettivo economico sull’account.

I buoni regalo Amazon sono utilizzabili su tutto il catalogo del noto e-commerce, compresi i prodotti di seconda mano.

Dettagli della promozione

La promozione è disponibile per un periodo limitato. Ecco quanto potresti guadagnare con ciascun piano:

Standard (3,19 euro/mese) : Buono Amazon da 10 euro . Questo piano offre accesso illimitato alla VPN, protezione anti-malware, blocco di tracker e pubblicità.

: Buono Amazon da . Questo piano offre accesso illimitato alla VPN, protezione anti-malware, blocco di tracker e pubblicità. Plus (3,99 euro/mese) : Buono Amazon da 20 euro . Include tutte le funzionalità del piano Standard, oltre a un gestore di password e uno scanner per violazioni dei dati.

: Buono Amazon da . Include tutte le funzionalità del piano Standard, oltre a un gestore di password e uno scanner per violazioni dei dati. Completo (5,19 euro/mese): Buono Amazon da 30 euro. Oltre ai vantaggi dei piani precedenti, offre 1 TB di spazio cloud e crittografia avanzata per i file.

Optando per un abbonamento biennale con NordVPN, potrai godere di uno sconto fino al 68%, tre mesi in più e un buono regalo Amazon da utilizzare per i tuoi acquisti. Visita il sito di NordVPN per saperne di più e attivare l’offerta, beneficiando della miglior promozione e sbloccando tutti i vantaggi di una VPN sicura, affidabile e performante.

Ricordiamo inoltre che NordVPN è attivabile anche tramite app su dispositivi mobili Android e iOS, mentre su PC e Mac è disponibile anche una pratica estensione per browser.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.