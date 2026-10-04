Bug nei pagamenti NFC: boom di segnalazioni, utenti in allarme per i conti

Un problema legato all’NFC sta creando disagi a diversi utenti Google Pixel, soprattutto durante pagamenti contactless e utilizzo di carte digitali.

Le segnalazioni riguardano Google Wallet, biglietti, pass e altri servizi che dipendono dalla comunicazione a corto raggio. In alcuni casi il telefono smette semplicemente di rispondere al POS o ai lettori compatibili. Per ora manca una spiegazione ufficiale da parte di Google.

Segnalazioni in aumento: i Pixel coinvolti e i problemi più frequenti

Nelle community dedicate ad Android e ai dispositivi Pixel le testimonianze si stanno accumulando. Il racconto è spesso lo stesso: si arriva alla cassa, si avvicina il telefono al POS, ma il pagamento non parte. In altri casi la voce NFC risulta spenta, bloccata o comunque non risponde come dovrebbe. Risultato: Google Wallet diventa inutilizzabile proprio nel momento in cui serve. Tra i modelli citati più spesso dagli utenti ci sono Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10 e Pixel 11, anche se al momento non esiste una lista ufficiale dei dispositivi interessati.

A colpire è anche un altro dettaglio: il bug compare pure su telefoni aggiornati alle versioni più recenti di Android e con le ultime patch di sicurezza installate. “Ho aggiornato tutto, ma il pagamento non viene letto”, ha scritto un utente su Reddit, spiegando di essersi trovato davanti al problema durante un acquisto qualsiasi.

Il disagio, però, non si ferma ai pagamenti NFC. La stessa tecnologia serve anche per convalidare biglietti digitali, pass per eventi, tessere e carte salvate nel wallet dello smartphone. Per chi viaggia, prende i mezzi o entra a concerti e manifestazioni usando il telefono, un blocco improvviso può diventare un problema concreto. Il tornello che non si apre, la carta che non viene letta, il POS fermo. Piccole scene quotidiane, ma sufficienti a creare disagi.

Riavviare il telefono aiuta, ma solo per poco

Dalle prime ricostruzioni degli utenti, il riavvio dello smartphone sembra far ripartire il modulo NFC, almeno per un po’. Il punto è che il rimedio non regge a lungo: dopo alcune ore, o talvolta dopo un nuovo utilizzo, la funzione torna a bloccarsi. Un comportamento che fa pensare più a un bug software che a un guasto del chip, anche perché le segnalazioni riguardano più generazioni di Pixel e non un solo modello.

Il quadro resta comunque poco chiaro. Alcuni utenti dicono di aver installato le ultime patch, altri raccontano di non aver fatto modifiche recenti al telefono prima della comparsa del problema. Finora manca una conferma tecnica da parte di Google. Non si sa se l’anomalia dipenda da una parte del sistema, dai servizi collegati a Google Wallet o da un incrocio con specifiche versioni del firmware. Per il momento ci sono solo le segnalazioni degli utenti. Ma sono abbastanza numerose e simili tra loro da indicare un problema reale.

In attesa di Google, meglio avere un piano B

Senza una nota ufficiale, l’ipotesi più probabile resta quella di un aggiornamento software correttivo, sempre che Google confermi l’origine del bug. Nel frattempo, chi usa un Pixel per pagare ogni giorno farebbe bene a non contare soltanto sul telefono. Soprattutto in viaggio, durante eventi o in situazioni in cui un pagamento respinto può creare difficoltà immediate. Il consiglio è semplice: portare con sé una carta bancaria fisica, un po’ di contanti o un altro metodo di pagamento.

Prima di uscire può essere utile controllare che l’opzione NFC sia attiva nelle impostazioni e, se necessario, riavviare il dispositivo. Non è una soluzione definitiva, ma può evitare brutte sorprese alla cassa. Chi riscontra il problema può anche inviare una segnalazione tramite i canali di supporto di Google o dalle impostazioni di feedback di Android, indicando modello, versione del sistema e momento in cui il malfunzionamento si è presentato. Più dati arrivano, più sarà facile individuare il difetto.