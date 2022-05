BroadLink RM4 Mini fa diventare smart il tuo condizionatore, a 24€

Anche il vecchio condizionatore che hai già può essere gestito in modo intelligente e configurato col resto dei dispositivi di domotica di casa, senza serve cambiare impianto. Basta usare un controller smart, come l’ottimo BroadLink RM4 Mini, oggi in sconto a 24€.

Il BroadLink RM4 Mini sostituisce il telecomando a infrarossi tradizionale e permette di controllare termostati, tv e molto altro via smartphone e comandi vocali. Così potete controllare il condizionamento domestico con la voce, con un tocco sul cellulare o in base a scenari programmati (tipo: da quest’ora a quest’ora, o quando l’umidità sale oltre una determinata soglia).

Questo smart BroadLink supporta oltre 50.000 dispositivi di intrattenimento e vita controllati da infrarossi, come TV, STB, videoregistratore, DVD, condizionatore d’aria, ventilatori, etc. La libreria IR dei dispositivi supportati viene costantemente aggiornata dal cloud per assicurati che i dispositivi più recenti siano sempre compatibili. E se il tuo dispositivo non è presente nella banca dati, nessun problema: puoi usare il sistema di apprendimento automatico

Funziona con Alexa e IFTTT.

