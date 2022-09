Bose, tra i più importanti e affidabili marchi in fatto di apparecchiature audio, da qualche anno si è lanciato anche nel mercato degli auricolari wireless. I suoi SoundSport, come suggerisce il nome, sono pensati principalmente per chi svolge attività sportiva, ma in realtà – essendo di indiscutibile qualità – sono praticamente per tutti.

Il prezzo di listino dei SoundSport è di 149,95 euro, ma oggi – grazie al super sconto del 41% – li paghi solo 88,80 euro. Aggiungili subito al carrello per non farti sfuggire questa offerta stratosferica.

Bose SoundSport, gli auricolari wireless per l’attività sportiva e non solo

Come ci si potrebbe aspettare, gli auricolari sono resistenti al sudore e all’acqua e presentano un microfono/telecomando che ti consente di saltare i brani, regolare il volume, rispondere ed effettuare chiamate. Supportano anche la feature per la riduzione del rumore, che attutisce il suono ambientale, incluso il vento e il rumore della strada.

Bose Connect, un’app gratuita per iOS (la puoi scaricare qui) e Android, è fondamentale per gestire le funzioni degli auricolari, aggiornare il firmware e modificare le impostazioni di spegnimento automatico (gli auricolari si spengono se non le usi per un certo periodo di tempo per risparmiare la batteria). Quando le accendi, una voce ti avverte della durata residua della batteria e con quali dispositivi sono sincronizzati.

La durata della batteria dichiarata per i SoundSport è di 6 ore, abbastanza buona, ma Bose vende anche una custodia per accessori con una batteria integrata per la ricarica in movimento. La custodia della batteria fornisce tre ricariche complete e ti consente di raggiungere una durata totale di 18 ore.

Approfitta subito dello sconto del 41% e acquistali su Amazon.