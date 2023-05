Bose SoundLink Flex: il diffusore portatile TOP DI GAMMA oggi è in MEGA OFFERTA

Ascolta tutta la musica che vuoi in qualsiasi momento della giornata e anche nei posti più rumorosi grazie a questo diffusore portatile di alta qualità! Parliamo del diffusore Bose SoundLink Flex, oggi in vendita su Amazon a soli 122,99€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale.

La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Bose SoundLink Flex: suono eccellente in formato super compatto

Il Bose SoundLink Flex è dotato di alcune delle migliori specifiche tecniche sul mercato. Il diffusore vanta un suono di alta qualità in un formato portatile e compatto.

Il dispositivo utilizza la tecnologia Bose QuietPort, che minimizza la distorsione e garantisce un suono chiaro e potente. Inoltre dispone di una batteria al litio ricaricabile che garantisce fino a 12 ore di riproduzione continua.

Il Bose SoundLink Flex è anche facile da usare e da trasportare. Il diffusore si connette facilmente al tuo dispositivo tramite Bluetooth e dispone di un microfono integrato per le chiamate in vivavoce. Inoltre può essere utilizzato anche come vivavoce per le chiamate, grazie al microfono integrato.

Il corpo in policarbonato è resistente agli urti e alle cadute, il che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti esterni o in viaggio. È anche resistente all’acqua e alla polvere, con una classificazione IP67 che lo rende ideale per l’utilizzo in condizioni difficili.

Il design del diffusore è molto elegante e moderno, ha un’impugnatura in tessuto che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada, ed è molto compatto e leggero così da essere inserito in borsa o nello zaino quando sei in viaggio.

Ad oggi il diffusore Bose SoundLink Flex è in vendita su Amazon a soli 122,99€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale. Approfittane subito, gli articoli in promozione sono pochissimi!

