Bose SoundLink, audio eccellente a un prezzo SUPER

Se ti serve una buona cuffia di elevata qualità audio, ma senza tutti i fronzoli tipici dei prodotti di fascia alta (tipo Cancellazione del Rumore o Audio 3D) Bose SoundLink Around Ear II è a super scontata del 22%, ma solo in versione nera. Su Amazon costa 179€ invece di 229,95€ .

Il problema di chi acquista cuffie di fascia medio-alta è che spesso sono infarcite di feature che non vengono utilizzate, ma che paghiamo comunque. Alla fin fine, quanto è veramente utile la soppressione del rumore ambientale, nella tranquillità di un ambiente domestico? E soprattutto, chi è che usa davvero e tutti i giorni l’Audio Spaziale di AirPods Pro?

Per chi la pensa così, Bose ha creato il prodotto ideale. SoundLink Around Ear II infatti include un sistema microfonico di elevata qualità che mantiene la voce sempre chiara e intellegibile anche in ambienti ventosi o rumorosi; e in più assicura una discreta potenza.

Si connette via Bluetooth a due dispositivi, e include un comodo comando per passare rapidamente dalla tv all’iPhone, o dall’iPad al lettore multimediale con un tocco. Comode da usare e indossare, sono pure molto eleganti e stilose.

È un ottimo prodotto per la fascia di prezzo a cui si pone, e oggi costa ancora meno. Se ti piace la versione nera, la porti via a 179€ incluse spedizioni.