Bose Soundbar 700 con Alexa integrata e supporto per AirPlay 2 in promo su Amazon ad un prezzo BOMBA

La Bose Smart Soundbar 700 è un’ottima scelta per gli amanti della musica di ogni genere. Ha un profilo sonoro ben bilanciato che la rende adatta all’ascolto di un’ampia varietà di generi musicali, questo grazie agli altoparlanti a fuoco laterale. Puoi anche utilizzare la funzione di correzione, che regola automaticamente il profilo audio in base all’acustica della stanza in cui si trova. Acquistala ora su Amazon a soli 629,30€ invece di 899,95€.

La Bose Soundbar 700 ha un’eccellente qualità costruttiva. Ha un design unico con una sensazione premium e l’intera configurazione è molto robusta. La soundbar è realizzata principalmente in plastica, con una griglia metallica che avvolge la parte frontale e i lati. La parte superiore invece è ricoperta da una lastra di vetro.

Lato prestazioni, la Bose Soundbar 700 ha una buona risposta stereo. Quando i bassi sono impostati su +20 e gli alti su -30, possono produrre bassi leggermente più estesi. Il suo profilo sonoro è ancora nel complesso abbastanza neutro, il che lo rende adatto all’ascolto della maggior parte dei contenuti audio.

Presente una porta HDMI, un ingresso digitale ottico, una porta Ethernet e una porta micro USB. Nell’altra rientranza si trova la presa per il cavo di alimentazione e quattro jack da 3,5 mm per subwoofer, dati, extender IR e cuffie ADAPTiQ.

Supporta anche eARC (canale di ritorno audio avanzato), quindi puoi inviare l’audio senza perdita di dati dalla TV alla soundbar. Ovviamente questo presuppone che la tua TV supporti questa tecnologia. Inoltre utilizza la tecnologia Bose SimpleSync che serve per abbinare un dispositivo della famiglia Bose Smart a cuffie Bose compatibili per un’esperienza di ascolto personalizzata.

Si può connettere inoltre tramite WiFi sulle bande da 2,4 GHz e 5 GHz, tramite Apple AirPlay 2 e Bluetooth ed ha l’assistente vocale Alexa integrato.



La soundbar include un telecomando universale di ottima fattura, con struttura in metallo e retroilluminazione attivata dal movimento. Può essere associato a numerosi dispositivi, tra cui TV, lettore Blu-ray, console di gioco, streamer video o set-top box, fornendo il controllo da un’unica soluzione. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistala su Amazon risparmiando circa 270 euro! E se sei cliente Prime, la spedizione è gratuita!