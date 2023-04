Il Bose Portable Smart Speaker è un altoparlante intelligente con elevata qualità dell’audio (del resto, con Bose…) e pieno supporto ad Alexa e Google Assistant. La buona notizia è che oggi lo trovi su Amazon a soli 301€ grazie al doppio sconto che equivale ad un risparmio di 118 euro.

Il secondo sconto, quello da 15,85 euro, viene applicato in automatico da Amazon al momento del check-out.

Bose Portable Smart Speaker: risparmia ora in vista dell’estate!

Sfida di ballo in salotto? Campeggio in giardino? Festa in terrazza? Qualunque cosa tu abbia in programma (e in qualunque ambiente), il Bose Portable Smart Speaker ti offre il suono che desideri e la portabilità che ti serve per feste ininterrotte, in casa o dovunque tu voglia.

Bose Portable Smart Speaker è progettato per offrire un suono nitido in tutte le direzioni e un maggiore coinvolgimento grazie a bassi più profondi e maggiore potenza. Posiziona il diffusore al centro della stanza per far provare a tutti la stessa esperienza. Oppure mettilo in un angolo della stanza: ti sembrerà di essere completamente circondato dal suono.

Lo puoi usare sfruttando i comandi fisici (posizionati nel pannello nella parte superiore dello speaker) oppure la tua voce, tramite Alexa. I bassi sono potenti, il suono è profondo, chiaro e realistico a 360°. Con il suo design robusto, l’altoparlante wireless di Bose offre un’autonomia che si spinge fino alle 12 ore ed è impermeabile (certificazione IPX4), quindi non teme cadute, urti, schizzi e spruzzi.

