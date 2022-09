Bose Home Speaker 500 con assistente vocale integrato in offerta speciale su Amazon

Grazie alla connettività wireless e ai controlli vocali integrati, Bose Home Speaker 500 non è il tipico altoparlante wireless. Dotato di Wi-Fi e 8 microfoni, l’Home Speaker 500 si connette alla rete wireless della tua casa e ti consente di riprodurre musica, controllare il meteo e il traffico, ascoltare i risultati sportivi e altro ancora. Acquistalo su Amazon a soli 379,95€ invece di 449,95€.

Utilizzando la tecnologia di controllo vocale fornita da Alexa o dall’Assistente Google, i microfoni integrati consentono all’altoparlante di captare la tua voce da qualsiasi direzione nella stanza, anche mentre la musica è in riproduzione. Puoi anche eseguire lo streaming direttamente sull’altoparlante tramite Bluetooth dal tuo dispositivo compatibile o da dispositivi legacy con l’ingresso da 1/8″. L’Home Speaker 500 può essere collegato in modalità wireless ad altri altoparlanti Bose compatibili per l’audio multi-room.

Ha due driver puntati in direzioni opposte per far rimbalzare il suono dalle pareti e con Amazon Alexa e l’Assistente Google integrati, puoi controllare la tua musica, ottenere informazioni, gestire la tua giornata e altro ancora. Hai accesso a tutto ciò che Alexa e Google hanno da offrire senza muovere un dito.

Appena sotto la superficie dell’Home Speaker 500 csono presenti otto microfoni, che gli consentono di ascoltarti anche quando sta riproducendo musica ad alto volume. Puoi anche disattivare l’accesso vocale toccando un pulsante, interrompendo l’alimentazione a tutti i microfoni, mentre le altre funzioni dell’altoparlante rimangono abilitate.

Oltre al controllo vocale, puoi usare i controlli touch per riprodurre, mettere in pausa o saltare i brani oppure gestirli dall’app Bose Music. Puoi impostare fino a sei diverse preimpostazioni per playlist, stazioni radio Internet e altro, così i tuoi preferiti sono a portata di tocco.

Puoi riprodurre i tuoi servizi musicali preferiti, come Spotify o Amazon Music, sulla tua rete Wi-Fi con il semplice tocco di un pulsante. Puoi anche utilizzare la connessione Bluetooth per riprodurre qualsiasi cosa dal tuo telefono o tablet compatibile. Apple AirPlay 2 dovrebbe essere reso disponibile tramite un futuro aggiornamento del firmware.

Con l’app Bose Music, puoi sfogliare tutta la tua musica in un unico posto e passare da una stazione all’altra, playlist e servizi. Può anche controllare l’Home Speaker 500, impostare i suoi preset e personalizzare la tua esperienza e i tuoi contenuti. Acquistalo su Amazon grazie allo sconto del 19%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.